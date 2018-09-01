台灣農青大使團訪越南 促進台越跨產業合作

訪團8月26日至29日到河內拜訪越南農業科學院、農業大學與蔬果研究院，8月29日至9月1日轉往大叻（Da Lat）及頭頓（Vung Tau）等越南農業重鎮參訪。

外交部與農委會合辦「2018年農業青年大使新南向交流計畫」，甄選15名具農林漁牧專長的青年，自8月26日起訪問越南8天，增進雙方農業技術及人才合作交流。

（中央社河內1日電）台灣農業青年大使團今天結束參訪越南農業相關部門行程，明天將搭機返台。訪團表示，此行讓他們看見越南農業實力及未來發展，為後續台越跨產業、跨境合作發展注入新契機。

訪團團長外交部參事吳文齡表示，農業青年大使是台灣新南向政策重要的一環，著重互惠互利的人才交流與培訓，台越在農業各有優異，期盼能夠藉由這次的交流互通有無、相互合作，成為新南向最佳典範。

訪團學員長張簡裕峰表示，透過農業參訪交流感受到越南人的友善與得天獨厚的生產環境，如果結合已在當地發展的台商經驗，必定能協助小農解決土地、資金及異地文化差異帶來的不適應。

副團長農委會簡任技正陳怡任也表示，除了藉這次機會建立友誼之外，也拜訪在越南成功經營農業的台商，把經驗傳承給想來越南發展的青年，期待創造出更多發展機會。（編輯：林憬屏）1070901