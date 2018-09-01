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中央社

亞太影展頒獎 台片再見瓦城與紅衣2獲獎爭光

中央社2018/09/01 23:01
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北1日電）亞太影展頒獎典禮今晚舉行，台灣電影奪得兩獎項，包括「紅衣小女孩2」奪最佳音效獎，「再見瓦城」拿下最佳導演獎。壓軸大獎最佳影片則頒給澳洲片「漫漫回家路」（Lion）。

第58屆亞太影展頒獎典禮今晚在台北美福飯店舉辦，由吳大維、吳姍儒聯手主持。綜觀得獎內容，「漫漫回家路」除了風光奪下「最佳影片」，還拿到「最佳劇本獎」，可說是大贏家。

亞太影展評審讚賞，「漫漫回家路」呈現憂傷、驚險和溫情交織的豐富情感層次，讓整部片充滿濃厚的人情味，此外，劇本簡單並充滿情感的敘事結構，將觀眾自然帶進電影情緒，引發強烈共鳴。

導演趙德胤執導的「再見瓦城」（The Road toMandalay）入圍8大獎項，最後只拿到「最佳導演獎」，趙德胤因工作無法到場領獎，由劇組人員代領，劇中男女主角柯震東和吳可熙都坐在台下替導演開心。

趙德胤得獎感言透過劇組轉達表示，感謝吳可熙、柯震東的付出，「他們是非常有天份且又非常努力的演員」，也感謝家人、劇組及投資人，「這個獎屬於再見瓦城的全體工作人員」。

亞太影后由今年甫獲香港金像獎最佳女主角的港星毛舜筠奪下，亞太影帝則頒給伊朗電影「健保風暴」（Appendix）的演員艾米阿里丹那伊（Amir Ali Danaei），但兩人今晚皆未出席，由他人代領。

最佳男配角獎項由菲律賓電影「菲常嘻哈」（Respeto）的Dido de la Paz獲獎。最佳女配角則由伊朗片「別墅人生」（Villa Dwellers）的SorayaGhasemi奪下。

「最佳音效獎」由國片「紅衣小女孩2」為台灣電影拚下今晚頒獎典禮首個獎座，擊敗菲律賓片與馬來西亞作品。評審讚賞，「紅衣小女孩2」超越視覺的音效呈現，跳脫以往同類型的影片，使用細膩的手法，增添恐怖詭譎氛圍。

最佳新人獎由泰國片「模犯生」女主角「小琳」茱蒂蒙瓊查容蘇因得獎，她在後台開心用中文發表得獎感言：「我很高興，謝謝！」她並說，這是她在台灣拿到的第一座獎項，感到很榮幸也謝謝亞太影展，還打趣說演「模犯生」拿這麼多獎有點壓力。此外，她透露剛拍完第二部電影，是一部華語片，預計明年上映。

「最佳紀錄片」頒發給斯里蘭卡電影「天堂之惡」（Demons in Paradise），最佳剪輯頒給「模犯生」（Bad Genius），「最佳造型獎」頒給越南電影「衣夫人」（The Tailor），「最佳攝影」頒給印尼片「瑪莉娜之殺人四幕」（Marlina the Murderer in Four Acts），「最佳創意故事」頒給越南電影「中途站」（TheWay Station）。

此外，頒獎典禮過程一度發生小插曲，頒發「最佳視覺特效」時，頒獎人郭雪芙與顏正國揭獎後，兩人不擅長念得獎作品英文片名，在台上互推名單僵持約20秒後，才由郭雪芙念出得獎電影作品英文名稱Interchange，讓現場一度尷尬冷場。（編輯：唐聲揚）1070901

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