過半父母想讓子女留洋　這國最受青睞　但逾3成憂錢不夠

調查結果發現，對正有子女接受高等教育的台灣父母來說，有高達75%認為高等教育是個值得的投資；同時，亦有64%的當前大學生或研究生表達認同，認為高等教育能帶來珍貴的人生經驗（64%）、更好的職涯前景（58%），與提升社會新鮮人找到第一個工作的機會（56%）。

根據滙豐集團發布最新調查報告顯示，超過7成台灣大學生的父母認為，大學或研究所的高等教育值得投資，且有過半父母仍考慮讓子女赴海外求學，而美國仍是最受青睞的留學目的地。不過，及早規畫、規律存款與穩定財源，成為台灣父母在籌措子女教育經費時的最大挑戰。

若就這次調查全球15個市場來看，台灣父母仍十分熱衷讓子女留洋，程度在所有市場中位居前段班，有51%的台灣受訪者有意考慮讓子女在高等教育階段赴海外留學，高於全球平均達8個百分點。

對於有計畫讓子女海外留學的台灣父母來說，美國(67%)依然是最受青睞的留學目的地，其他依次是英國（40%）、日本（35%）、德國（27%）、中國大陸（26%）、加拿大（18%）與澳洲（15%）。

不過，在教育財務規畫上，調查卻顯示，近半數（49%）正在支應子女高等教育經費的台灣父母表示，希望自己能更早就開始為子女教育費用存款，亦有46%希望自己能更規律地存款；另外，有33%擔心自己沒有足夠的財源來支持子女求學。

此外，94%台灣父母仍用自己每天工作所得，支應子女的高等教育，僅有19%受訪父母是利用一個預先成立的教育基金帳戶或投資帳戶，來供應子女教育費。