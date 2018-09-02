台幣周升0.1%　後勢區間震盪機率高　美元表現要看這

美元指數延續上周弱勢動能，出現持續下跌走勢，主要是土耳其里拉風險暫緩，美國聯準會主席鮑威爾鴿派言論，還有美國與墨西哥達雙方成貿易協議及英國硬脫歐現曙光，市場解讀美國升息速度將緩慢進行，加上原本作為市場資金避風港的美元，也在風險消除下開始走弱。

在美中貿易戰恐擴大，加上新興國家阿根廷披索崩跌，印尼盾也大貶，新台幣兌美元也連2貶，收在30.731元，但累計1周下來仍升值5.2分、升0.17%。展望後勢，市場認為，進入9月初出口商拋匯意願料將縮減，新台幣缺乏升值動能，不過近期外商銀偏向拋匯，新台幣要重貶也不容易，預估區間震盪機率高。至於美元表現，未來觀察重點將回到美國經濟本身的數據表現，並持續觀察美國物價相關數據，還有9月美國聯準會（Fed）對升息的態度，及對未來貨幣政策走向是否有不一樣的變化。

此外，過去英國硬脫歐議題影響英鎊走弱，也在歐盟及英國談判出現曙光後而走強，加上傳出美國總統川普希望在下周實施對價值2000億美元中國大陸商品徵收關稅計畫，全球最大兩個經濟體間的貿易緊張情勢再次升溫，亦打擊美元走勢。

至於新台幣兌美元匯率，在經歷連4個交易日升值走勢後，8月30日及8月31日連兩個交易日收貶，8月31日收在30.731元，但仍較上周五8月24日收盤價30.783元升值5.2分，升幅有0.17%，主要是美中貿易可能進一步擴大，加上阿根廷披索崩跌，印尼盾也走貶，導致新興市場承壓，韓元及人民幣等亞洲貨幣亦走弱。

展望後勢，元大標普美元ER單日正向2倍基金經理人黃議玄認為，美德公債10年期利差觀察發現，美國殖利率已開始出現高檔回落，間接呼應了美元指數短期的弱勢表現，未來美元指數觀察重點將回到美國經濟本身的數據表現，並持續觀察美國物價相關數據，尤其接下來9月將關注美國聯準會對升息的態度，以及對未來貨幣政策走向是否有不一樣的變化。

至於日圓表現，元大標普日圓ER單日正向2倍基金經理人蔡佳融表示，綜合來說，日本經濟持續疲弱，反觀美國經濟強勁增長，對經濟樂觀的情緒使投資人的風險偏好再度轉趨積極，而日圓在短期缺乏動能、行情陷入膠著的情況下，近期日圓走勢於區間整理的機率高，只要國際性風險事件未擴大，日圓漲勢多半難以持續，較適合以短進短出、低買高賣的方式進行操作。