科技股重返主流　喜迎蘋概股？關鍵是這個

台股上周五（31日）呈現高檔整理，終場以下跌29.81點，收在11063.94點，守穩在11000點關卡，周線、月線連二紅，成交量1205.63億元。而隨著蘋果確定在美西時間9月12日將舉行發表會，投信投顧業者表示，這將影響下半年科技產業，其中定價可能是影響銷量的關鍵，但仍預期蘋概股的人氣將逐步回籠。
國際環境部分，第一金投信認為，美國日前公布第2季GDP修正值為4.2%，創近4年新高，反應經濟增長強勁。而美墨兩國達成新的雙邊貿易協定為重啟NAFTA協商以來最進展，市場樂觀看待。此外美墨達成協議，亦意味美國正從多邊貿易體系逐漸轉向雙邊貿易關係，待北美貿易板塊穩定後，美國或將目標瞄準其他貿易夥伴。
至於台股近期盤面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，最主要是全球晶圓代工大廠將無限期擱置7奈米投資計畫，並調整研發團隊強化產品組合，外界預期受惠高階製程競爭減少，預料將讓台灣晶圓代工產業更獲青睞，這也是帶動近期科技股重返主流、外資擴大買超力道的重要原因。至於蘋果新機將亮相，其中定價可能是影響銷量的關鍵，值得關注。
展望9月與未來，國泰證期指出，能否挑戰高點11500點以上，要視基本面的情況。另外，蘋果供應鏈傳統旺季到來，即便有中美貿易戰戰火未停的疑慮，但預期蘋概股的人氣仍將逐步回籠，因此台股9月仍持續看多，預期9月份加權指數介於10900點到11500點之間。