科技股重返主流　喜迎蘋概股？關鍵是這個

台股上周五（31日）呈現高檔整理，終場以下跌29.81點，收在11063.94點，守穩在11000點關卡，周線、月線連二紅，成交量1205.63億元。而隨著蘋果確定在美西時間9月12日將舉行發表會，投信投顧業者表示，這將影響下半年科技產業，其中定價可能是影響銷量的關鍵，但仍預期蘋概股的人氣將逐步回籠。

國際環境部分，第一金投信認為，美國日前公布第2季GDP修正值為4.2%，創近4年新高，反應經濟增長強勁。而美墨兩國達成新的雙邊貿易協定為重啟NAFTA協商以來最進展，市場樂觀看待。此外美墨達成協議，亦意味美國正從多邊貿易體系逐漸轉向雙邊貿易關係，待北美貿易板塊穩定後，美國或將目標瞄準其他貿易夥伴。