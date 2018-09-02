名家論壇》島島／柯文哲真的沒那麼重要

其實，這些問題何必需要去挑戰柯文哲，何必需要從他口中得到回應，他的態度不是一直很清楚嗎？台獨運動者要做的，是證明給柯文哲看，他正站在錯誤的那一方。

柯文哲不搭公車上班了，因為前些日子他在搭公車上班途中，先是有推動東奧台灣正名公投的青年要交遞「東京奧運正名公投」連署書給他，希望能夠獲得柯文哲的連署支持或是表態，接著又遇到台灣國辦公室主任在公車上不停質問他在世大運時究竟有沒有下令沒收台灣旗。這兩題都是對柯文哲的大挑戰，但是也都沒有得到柯文哲的正面回應，反被柯文哲指為是在騷擾他，而拒絕騷擾也成為他給的唯一答案。

先來說東京奧運正名公投，你我皆知，推動與支持連署的民眾肯定不是天真地認為公投案通過就達成台灣正名了，而是很清楚了解真正作用的是要傳達明白訊息給任何一個害怕中國的政黨，任何一個與中國霸權妥協的政治人物，沒錯，就是在說柯文哲，清楚的告訴他台灣人的團結意向是什麼，同時也做為堅持走台灣路的政黨、政治人物最有力的後盾。

但是，東奧正名公投要成功，也要謹記2008那一年的失敗經驗，當時執政的民進黨使出九牛二虎之力推動「以台灣名義加入聯合國全國性公民投票案」，該公投案如同本案一樣，都是希望能以台灣為名走向世界，而這樣的主張當然是大多數台灣民眾所認同的，但是台灣入聯公投的結果是失敗的。

原因有兩個，一個是民眾對於政治意識形態的操弄已經感到厭倦，尤其對於執政黨的信任度更已經低落到看清那不過是個假議題，只是想要藉著勒索認同來刺激選票罷了。另一個理由則是，因為該公投案是由上而下，從一開始就是政黨對立，怎麼可能透過公投案來建立起跨越藍綠的台灣共識。

因此，千萬要記住「東京奧運正名公投」是要由下而上凝聚台灣共識的民間運動，它不需要靠任何政黨刻意表態，也不應該將成功寄望任何政黨、政治人物的支持，要用人民自己的力量，團結出真正的人民意志。

再來說台獨運動，前陣子姚文智說的很對，「當前許多年輕人已經有天然獨的理念，不過，他們卻選擇支持說出兩岸一家親的柯文哲市長。」我們必須思考「我們的台獨論述失去了魅力與風采，以致於現在的年輕人不願意聽我們講話。國家首都的台獨戰略，應該是最活潑，最有創意的」。

而最近時代力量立委林昶佐也提出新階段論述，雖然被質疑是在替柯文哲的兩岸一家親背書，認為時代力量根本是為了選票而出賣台獨價值，但是林昶佐何嘗不是在企圖找尋新的台獨運動作法跟論述。

林昶佐認為「應該從統獨國家認同的爭辯，進化到台灣面對中國壓迫、首都應該扮演的角色」，因此「我們需要清楚的城市國際佈局策略，推進新時代的城市結盟」，才能夠「從過度傾中的狀態下逐步脫身，不用再忍受不得不的委屈」。

所以，不要再用簡化二分的統獨問題去問柯文哲，那樣反是讓柯文哲可以模糊問題，讓柯文哲可以一概推給意識形態操弄而迴避，不需要負責任說明他的具體作為到底是什麼。

但是最最最重要的，還是姚文智說的「不用無限放大柯文哲」，不要把柯文哲變成切開獨派內部的那一把刀，更不需要把整個台獨的世界繞著他轉，獨派不獨派不應該透過柯文哲來定義，他沒這麼偉大。走出自己的路，才是現階段台獨運動最重要的問題。

總而言之，柯文哲真的沒那麼重要，根本不用去甩他。東奧正名公投繼續衝！

●作者：島島／資深政治評論家

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