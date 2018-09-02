李俊俋：廢死須社會共識　還在想秋決真的很落伍

法務部8月31日槍決死刑犯李宏基，再度引起廢死與反廢死的論辯，民進黨團幹事長李俊俋1日在臉書貼文表示，部分政黨及社團指稱執行死刑有選舉考量、「用人頭換人投」，更有媒體無端影射執行時間與蔡總統生日「恰巧同日」，不僅無助於理性討論，更必須予以澄清。李俊俋並強調，「廢死必須社會共識」、「正義不能廉價」、「還在想秋決的人真的很落伍。」

李俊俋指出，針對司法改革與人權保障，民進黨政府上任2年多來，不論就保障犯罪被害人權益，或推動參審制度、國民法官，正在一項項交出成績單，盼能逐步重建司法效能、強化公信力。至於死刑存廢，仍有待社會持續對話；但執行死刑決不表示要走回頭路，台灣繼續堅守「兩公約」也決不會改變。