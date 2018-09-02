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政治

李俊俋：廢死須社會共識　還在想秋決真的很落伍

記者邱明玉 / 台北報導2018/09/02 08:00
▲民進黨團幹事長李俊俋1日表示，「廢死必須社會共識」、「正義不能廉價」、「還在想秋決的人真的很落伍。」（資料照片／邱明玉攝）
▲民進黨團幹事長李俊俋1日表示，「廢死必須社會共識」、「正義不能廉價」、「還在想秋決的人真的很落伍。」（資料照片／邱明玉攝）

法務部8月31日槍決死刑犯李宏基，再度引起廢死與反廢死的論辯，民進黨團幹事長李俊俋1日在臉書貼文表示，部分政黨及社團指稱執行死刑有選舉考量、「用人頭換人投」，更有媒體無端影射執行時間與蔡總統生日「恰巧同日」，不僅無助於理性討論，更必須予以澄清。李俊俋並強調，「廢死必須社會共識」、「正義不能廉價」、「還在想秋決的人真的很落伍。」

李俊俋指出，針對司法改革與人權保障，民進黨政府上任2年多來，不論就保障犯罪被害人權益，或推動參審制度、國民法官，正在一項項交出成績單，盼能逐步重建司法效能、強化公信力。至於死刑存廢，仍有待社會持續對話；但執行死刑決不表示要走回頭路，台灣繼續堅守「兩公約」也決不會改變。

李俊俋說，當台灣努力朝著人權大國邁進時，提升司法效能與公平性才能解決問題，汙衊政府「殺人獻祭」、「部長邀功」，藉機鼓吹「以暴制暴」的個人式正義或集體私刑，都只是徒增社會紛亂。

李俊俋表示，死刑存廢背後有一套不同的論述，絕不能只用贊成或反對輕鬆帶過。民進黨一向認為死刑並非良方，且不認同國家機器以嚇阻犯罪為藉口，憑著「治亂世用重典」而違背程序正義、任意侵害人民的生命與財產。要落實司法保障人權，讓人民對治安變好有感，政治制度上、文化上、教育上的長期配套反而更重要。

李俊俋強調，人命關天，相信法務部長是做了諸多考量才決定執行死刑。但他還是要提醒，執行的相關決策過程仍須與社會有更多的對話，並耐心傾聽各方意見，千萬不可自比為桌球裁判，看著雙方把球打過來、打過去。對於廢死，台灣社會仍待進一步集體凝聚共識，提出解決問題的行動方案，絕非以個案藉題發揮進行政黨鬥爭。

關鍵字李俊俋法務部死刑蔡英文民進黨
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