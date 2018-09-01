NOW球星／初生之犢王正棠　富邦本季最大驚奇

上個月匆忙搭夜車北上，正式登錄富邦一軍的王正棠，22日第一場先發，就靠著腳程跑出三壘安打，幾天過去了，這名菜鳥打者，成為富邦不可或缺的戰力，更令人驚豔的是，他已經連續9場都有安打表現。

今年7月中職選秀會上，他以第2輪第1順位披上悍將戰袍，在富邦二軍5場出賽，15打數就繳出6支安打，其中5支還是二壘安打。

不到兩個月時間，王正棠就成為今年最早登上一軍的新秀打者，登上一軍的他，成績非但沒有下滑，表現還更加亮眼，37打數16安、打擊率維持在4成高檔之外，目前場場都有安打，加上二壘守備穩定，成為陳品捷移防外野後的重要內野戰力。