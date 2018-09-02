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賽車等於飆車？博士車隊顛覆你想像

記者鍾東穎／屏東報導2018/09/02 09:36
▲大鵬灣國際卡丁車場（圖／鍾東穎攝 , 2018.09.01）
▲大鵬灣國際卡丁車場（圖／鍾東穎攝 , 2018.09.01）

近年來台灣越來越多卡丁車賽車場，不外乎卡丁車好入門，不需駕照只要上過課就能體驗奔馳快感，但在台灣，說到賽車總會有飆車等負面刻板印象，今日《NOWnews》來到屏東大鵬灣國際卡丁車場，請到駐場車隊「博士車隊」教你如何玩得安全、懂得門道。


▲大鵬灣國際卡丁車場，駐場車隊「博士車隊」。（圖／鍾東穎攝 , 2018.09.01）

卡丁車源自於50年代的美國加州，而英文「Karting」準確的解釋應為「有車廂或無車廂的單座微型(競賽)汽車」，「卡丁車」則是音譯而來，又稱Go Kart，為小型賽車，許多世界級的頂尖賽車手，都是自小從小型賽車起步。

卡丁車外型相較簡單，但箇中學問可不簡單，「博士車隊」車長吳孟修表示，舉例來說一般房車和卡丁車在過彎時會有明顯差異，因為卡丁車無差速器、避震器等輔助，所以高速過彎時會有一輪不會著地，如何過的漂亮又安全，就是考驗選手的地方。


▲第二屆「Red Bull卡丁車大賽」。（圖／主辦單位提供）

卡丁車本身也無安全帶，吳孟修表示這才是它「安全的地方」，「如果遇到撞牆、甚至翻車狀況，手一推，讓身體離開車子，儘管跌坐在地，但最重要是快速離開車子，避免人壓在車底、火燒車等重大意外，先求保命。」

卡丁車因為無外蓋，所以一般民眾體驗必備安全帽、頭套、長髮需綁起、過長的項鍊、圍巾都要收起不能外露，專業車手則會著整套防火賽車服、手套、護肋(保護身體跟座椅相撞)。

吳孟修表示一開始是喜歡改房車，跑山路，後來改開卡丁車，就是因為它相對安全，「跑山路要注意對向來車，不能專心，卡丁車在專門的場地上大家同一個方向開，可以專心飆速，而且重心低、G力大、速度感更快，不輸超跑。」


▲大鵬灣國際卡丁車場教學教室，上完課才能上路。（圖／鍾東穎攝 , 2018.09.01）


▲實際坐上卡丁車體驗。（圖／鍾東穎攝 , 2018.09.01）

 

關鍵字賽車卡丁車飆車大鵬灣博士車隊吳孟修
初生之犢王正棠 富邦本季最大驚奇賽車冷知識　高速過彎要靠「這裡」

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