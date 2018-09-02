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《巷弄裡的好味道》中原夜市馬尾伯　蔥油餅飄香30年

記者李春台／桃園報導2018/09/02 08:59
《巷弄裡的好味道》中原夜市馬尾伯　蔥油餅飄香30年

中原夜市在桃園是很有名氣的一個夜市，在中原大學旁，特色美食小攤不少，但今天《巷弄裡的好味道》要介紹的，是一處有30年歷史，早在中原夜市成形之前就已經在這裡默默經營的小攤位，小攤位賣的是蔥油餅，攤位沒有店名，因為這位賣蔥油餅的老闆留著一頭長髮又紮起馬尾，所以很多人就直接叫這攤蔥油餅「長髮叔叔蔥油餅」或是「馬尾伯蔥油餅」。


▲馬尾伯說，因為只有一個人，所以請耐心等候，如果要事先預訂大量的蔥油餅，最好請前一天來告知預訂。（圖／記者李春台攝 , 2018.09.02）

很少有人知道這位馬尾伯蔥油餅的老闆姓張，他說當年為了要有一門可以養自己的手藝，所以向外省老師傅學了做蔥油餅的手藝。每天使用的麵糰，必須要在前一天就預先做好冷藏，蔥油餅的麵糰必須要用一半的燙麵來和麵，然後加入食用油和蔥花，並且按照每張餅的份量預先做好麵糰，預製好的麵糰冷藏一晚之後，隔天下午五點開始販售，每一張蔥油餅都是張老闆現點現擀現煎的，單吃蔥油餅就是外脆內軟相當順口；如果要加蛋，蛋汁裡他還會加上九層塔，一口咬下餅香蛋香和九層塔香立刻在口中爆開，一試就成主顧。

做了30年，蔥油餅也從剛開始純粹的蔥油餅逐漸改良到開始有加蛋的版本；後來有顧客建議他加入九層塔試試看，貼心的馬尾伯特地準備了一些九層塔，專為這位顧客「客製化」，每想到有其他的客人也指名要點九層塔口味的，因此才有了目前廣受大家熱愛的「九層塔蛋蔥油餅」。


▲這一大張蔥油餅70元，加蛋90元；單份的一份20元，加蛋25元。許多熟客經常一來買就是好幾大張。（圖／記者李春台攝 , 2018.09.02）

這位馬尾伯賣蔥油餅還有一項特色，就是客人必須自己給錢自己找錢，給錢找錢都在攤位前方的這處檯面上；馬尾伯說因為要擀製蔥油餅，所以雙手都沾了油，如果再拿錢找錢給客人，不僅不方便也不衛生，所以30年來，大家也都知道來這裡買餅，只需要跟老闆說要幾份加不加蛋，然後就自己將錢放上檯面，自己找錢就可以了。

馬尾伯說，早年剛剛開始賣蔥油餅時，一份只要10元，加蛋15元，賣到現在一份變成20元，加蛋25元。許多中原大學的學生吃了4年他的蔥油餅，回到中原夜市來，一定不會忘記回來尋找這份懷念的好滋味。他說，為了要存養老金，所以幾乎全年無休，一年只休兩個假日，一是清明節，二是農曆過年春節。想嘗嘗看馬尾伯手藝的朋友們，如果來到馬尾伯的攤子前，看見長長的排隊人龍，因為這個攤子30年來就只有他一個人，沒有幫手，請耐心等候，細細品嘗。


▲馬尾伯在這裡買了30年的蔥油餅，念中原大學的學生幾乎沒有人不知道他；許多人畢業之後因為懷念這個蔥油餅的味道，會特別回來中原夜市買他的蔥油餅解饞。（圖／記者李春台攝 , 2018.09.02）

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