亞運／戴資穎奪金掀高潮　中華隊創亞運史上第二佳績

▲羽球世界球后戴資穎（後左2）28日在2018雅加達亞運羽球女單拿下隊史首金，29日在場邊為台灣拳擊女將林郁婷（前）加油，林郁婷也成功打敗對手、挺進4強。中央社記者張新偉雅加達攝107年8月29日

2018年印尼雅加達亞運今天將進入最後一天賽事，除了閉幕典禮外，還剩下的是鐵人三項混合賽，台灣好手有張團畯、林威志、郭家齊、張嘉家，他們還有機會幫中華隊再次進帳獎牌，不過中華隊本屆已累積17金、19銀、31銅，共67面獎牌，除了1998年曼谷亞運（19金）外，金牌數、獎牌數皆為史上第二，可見我國運動實力的確有提升。



▲2018雅加達亞運舉重女子58公斤級金牌得主郭婞淳（右），25日到場觀看舉重女子69公斤級賽事，為參賽學姊洪萬庭（左）加油；洪萬庭奪銀後，兩人拿著獎牌與教練林敬能（中）開心合影。中央社記者吳翊寧雅加達攝107年8月25日

其中從一開始的射擊10公尺空氣步槍奪金開始，中華隊一直在創造奇蹟，不管是舉重郭婞淳、體操李智凱、唐嘉鴻、羽球戴資穎、龍舟隊、空手道文姿云、谷筱霜、跆拳道蘇柏亞、軟網鄭竹玲、滑輪溜冰、橋藝、輕艇、射箭等，中華隊男排甚至也睽違20年奪牌，中華隊在這次印尼亞運有好成績，「重視選手」果然是對的選擇。



▲2018雅加達—巨港亞洲運動會女子單打決賽28日進行，中華隊羽球女將戴資穎（圖）擊敗印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu），勇奪金牌。中央社記者張新偉雅加達攝107年8月28日

這次中華隊特地租了「蘇丹公寓」，不但離場館只要5分，選手還能獲得充分休息，而當然當地還有一些突發狀況，中華隊與醫療防護團隊等，都是選手的幕後英雄。

其中戴資穎奪金的畫面，除了再次打碎許多人對她的質疑，更重要的是她為了中華隊的付出，也在這一刻有了回報。



▲就算打破了自己保持的全國紀錄，「台灣最速男」楊俊瀚29日在2018雅加達亞運男子200公尺決賽，仍以0.001秒之差不敵日本選手，但還是替台灣摘下亞運隊史首面田徑200公尺銀牌。中央社記者張新偉雅加達攝107年8月29日

不過回到檢討面，中華隊在田徑、網球、桌球等項目，表現都有點令人惋惜，這當然不能只怪選手，只能怪我們沒有給予選手更多後盾跟支持，相信亞運的經驗，是未來進軍奧運的第一步而已。

中華隊超越上屆仁川亞運10金，也追平廣州亞運67面獎牌，史上第二多獎牌，也代表了這些選手與團隊的用心。