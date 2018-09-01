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亞運／棒球奪銅有交代　中華隊許順益總教練打滿分

記者吳政紘／綜合報導2018/09/02 07:38
▲許順益。（圖／吳政紘攝）
▲許順益。（圖／吳政紘攝）

中華成棒隊在這次印尼雅加達亞運拿下銅牌，不過首戰擊敗韓國隊，全部賽事僅輸日本隊，還擊敗強敵韓國隊，中國大陸隊2次，中華隊以業餘為主體成員出征，也收到不錯效果。

其實中華隊集訓時間很長，這些業餘球員大家也一起培養默契與氣氛，當中華隊長林加祐在媒體面前宣布，３6歲的他將卸下中華隊球衣，未來將轉任教練，也為這次中華隊驚奇之旅開啟序章。

林加祐甚至還在首戰對韓國，遇到韓職強投梁玹種，他還可以轟出2分砲先馳得點，最後幫助中華隊以2:1贏球，再度創下中華隊歷史，雖然最後未能如願打金牌戰，也帶給國人相當程度的振奮。

12年後再度入選的姜建銘直到最後都不放棄每次的打擊機會，雖然是棄投從打，但33歲的「猴子」，也是球隊精神領袖，帶動球隊氣氛。

總教練許順益一開始期待的是有旅外王牌投手王維中、統一獅四棒蘇智傑等強投好打組合，不過中華隊雖然最後沒能如願，還是有補進詹子賢、林樺慶等優秀球員，讓中華隊還是具有競爭力。

而中華隊業餘投手吳昇峰、王宗豪、王政浩等表現優異，職業球員林樺慶、陳柏豪、林政賢等表現也不賴，也讓許總說出「100分」的成績，並認為球員都盡力了，盡力想辦法奪牌回來，還真的說到做到。

而經過這次亞運會，未來中華隊在選訓上還可以增強，以賽代訓，甚至情蒐等各種面向都還有進步機會，千萬不能就此自滿。

尤其是對戰日本社會人業餘球隊，中華隊也見識到他們分工的精細，還有對於台灣球員情蒐、臨場反應，以及積極搶攻的心態。

關鍵字中華隊亞運金牌日本韓國許順益林加祐
戴資穎奪金　中華隊亞運史上第二初生之犢王正棠 富邦本季最大驚奇

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