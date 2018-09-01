詹詠然退賽 美網女雙衛冕夢碎

（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）台灣女將詹詠然今天在美國網球公開賽女子雙打第2輪賽事，首盤以1比4落後時疑因身體不適退賽，止步32強，衛冕夢碎。

美網進入第6天賽程，女雙首輪激戰3盤晉級的詹詠然與白俄羅斯前球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）搭檔，下午在第7球場迎戰名列第14種子的美國老將阿塔沃（Raquel Atawo）與德國選手葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）。

開賽後詹詠然與艾薩蘭卡狀態不佳，出現2次雙發失誤、2次非受迫性失誤，連被破2個發球局，以0比4落後。兩人隨後重整旗鼓，反破對手發球局，追成1比4。