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中央社

詹詠然退賽 美網女雙衛冕夢碎

中央社2018/09/02 03:10
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）台灣女將詹詠然今天在美國網球公開賽女子雙打第2輪賽事，首盤以1比4落後時疑因身體不適退賽，止步32強，衛冕夢碎。

美網進入第6天賽程，女雙首輪激戰3盤晉級的詹詠然與白俄羅斯前球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）搭檔，下午在第7球場迎戰名列第14種子的美國老將阿塔沃（Raquel Atawo）與德國選手葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）。

開賽後詹詠然與艾薩蘭卡狀態不佳，出現2次雙發失誤、2次非受迫性失誤，連被破2個發球局，以0比4落後。兩人隨後重整旗鼓，反破對手發球局，追成1比4。

在戰局有望逆轉之際，詹詠然步向場邊和主審短暫交談，期間頻頻搖頭，隨後和對手握手，回到休息區收拾球具，獨自步出球場。主審之後宣布詹詠然與艾薩蘭卡退賽，阿塔沃與葛羅菲德獲勝，比賽僅歷時18分鐘。

詹詠然昨天一早出現自律神經失調症狀，傍晚仍與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）搭檔混合雙打賽事，迎戰烏克蘭女將克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與紐西蘭選手希泰克（Artem Sitak）。

雙方各拿一盤後，詹詠然與多迪格在決勝盤搶十大戰以10比8驚險取勝，晉級第2輪。

詹詠然去年與瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，在美網奪得生涯首座大滿貫女雙冠軍，如今疑因身體不適退出女雙賽事，衛冕失敗，是否也影響混雙出賽，有待觀察。

本屆美網3位台灣女將全數挺進雙打第2輪，但在詹皓晴、詹詠然相繼出局後，僅剩謝淑薇與白俄羅斯選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）挺進16強，她們將在第3輪面對名列第7種子的比利時女將梅丹斯（EliseMertens）與荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）。（編輯：劉學源）1070902

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