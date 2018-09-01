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巴西選舉法院判決 前總統魯拉不具候選資格

中央社2018/09/02 03:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西高等選舉法院今天凌晨以6比1的票數裁決，工黨籍前總統魯拉不具候選資格，不能角逐10月的總統選舉。從現在起，工黨有10天時間來替換候選人。

儘管工黨仍然可以向高等選舉法院和聯邦最高法院上訴，大多數高等選舉法院法官的理解都是，該判決從現在開始生效。

直到替換候選人，工黨可以繼續進行選舉宣傳，但魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）只能以副總統候選人哈達德（Fernando Haddad）的支持者出現。工黨指出，哈德達最有可能替代魯拉成為總統候選人。

高等選舉法院6位法官接受法務部的投訴，根據「無前科法」指出，在二審合議庭被定罪的魯拉不具候選資格。

魯拉因貪汙和洗錢罪名在二審被判處12年有期徒刑，並從4月7日開始入獄服刑。

工黨和巴西共產黨之間已達成協議，一旦哈達德被扶正成為總統候選人，將由巴西共產黨籍總統候選人達維拉（Manuela D'Avila）擔任其副手。

高等選舉法院7位法官中，唯一投票贊成魯拉參選的法官法金（Edson Fachin）表示，儘管根據「無前科法」，魯拉不具候選資格，但他考慮到聯合國人權委員會的建議，「在所有上訴方式用盡前，不要阻止魯拉參加2018年總統選舉。」

巴西共和國總檢察長道奇（Raquel Dodge）指出，巴西司法機構是以巴西主權的名義作出決定，不受國際機構的干預。（編輯：劉學源）1070902

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