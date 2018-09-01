巴西選舉法院判決 前總統魯拉不具候選資格

（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西高等選舉法院今天凌晨以6比1的票數裁決，工黨籍前總統魯拉不具候選資格，不能角逐10月的總統選舉。從現在起，工黨有10天時間來替換候選人。

儘管工黨仍然可以向高等選舉法院和聯邦最高法院上訴，大多數高等選舉法院法官的理解都是，該判決從現在開始生效。

直到替換候選人，工黨可以繼續進行選舉宣傳，但魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）只能以副總統候選人哈達德（Fernando Haddad）的支持者出現。工黨指出，哈德達最有可能替代魯拉成為總統候選人。