馬侃追思會兩前總統感性追悼 川普打高球去

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）來自不同政黨的兩位前總統小布希和歐巴馬今天齊聚一堂，追思已故美國參議員及愛國英雄馬侃，未受邀出席追思儀式的川普總統則在儀式進行期間，前往維吉尼亞州自家高球場。

這場重要追思儀式也非難川普推動的分裂和毒性政治。

數以百萬計美國人收看的電視實況轉播告別式，幾乎華盛頓所有往昔和當今政壇權貴都出席，但川普卻明顯缺席，就在與會人士紛紛發表悼詞讚揚馬侃（JohnMcCain）時，川普選擇逃離華府，前往位於維吉尼亞州的自家高球場。

共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）和民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama），讚揚馬侃讓他們成為更佳領導人以及體現把國家置於政黨之上的美德。追思儀式的團結氛圍，與川普落荒而逃，形成尖銳對比，凸顯出當前美國政治的令人驚訝狀態。