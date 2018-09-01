葬禮外交 蘇嘉全拜會美眾議院院長

駐美國台北經濟文化辦事處發出的新聞稿指出，蘇嘉全在席間與眾多美方與各國政要寒暄致意，並共同追思馬侃傳奇的一生。

蘇嘉全代表中華民國政府出席馬侃（John McCain）的追思活動，昨天前往國會山莊圓頂大廳（CapitolRotunda）向馬侃靈柩致意，也出席今天上午於華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行的告別式。

（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）立法院院長蘇嘉全今天在華府出席美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃的喪禮，亦拜會聯邦眾議院議長萊恩與參院外交委員會亞太小組主席賈德納，感謝美國國會對台灣的支持。

此外，蘇嘉全也利用機會拜會萊恩（Paul Ryan）與賈德納（Cory Gardner），並與多位美國議員會晤。蘇嘉全除了對馬侃數十年來力挺台灣的深厚友誼，表達台灣民眾的崇高敬意外，也感謝美國國會對台美關係與台海和平穩定的堅定支持。

美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃，是共和黨2008年總統候選人，也是越戰英雄，他於8月25日因為腦癌辭世，享壽81歲。在今天的追悼儀式後，馬侃的靈柩將運離國家大教堂，預定明天在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）美國海軍官校舉行安葬儀式。（編輯：屈享平）1070902