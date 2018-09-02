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外食族當道 國人上館子花費急起直追

中央社2018/09/02 08:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北2日電）上班族三餐老是在外已成常態；主計總處調查家庭消費型態，和下廚頻率有關的食品支出逐年走低、餐廳旅館的消費則一路上攀，去年餐旅消費占比達12%、創下歷年新高。

據主計總處最新公布的2017年家庭收支調查，去年台灣地區平均每戶家庭消費支出為新台幣81.2萬元，而消費支出內容以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料花費最高、占23.9%，食品飲料及菸草次之。

值得注意的是，從長期趨勢來看，食品飲料及菸草在1970至1980年代，都還有3至4成的支出比重，但比重持續下探，到了2017年，更來到15.6%的新低點。

相較之下，家庭在餐廳及旅館的消費支出持續增加，而且2017年攀至12%、比重創下歷年新高，金額則約9.7萬元。

主計總處官員分析，餐旅的消費支出雖涵蓋旅館消費，無法拆分餐廳與旅館各自支出比重，但若此數值與食品飲料及菸草的占比搭配來看，可以明顯看出消長，顯示國人的飲食消費習慣確實有所改變。

官員指出，社會環境轉變，愈來愈多人投入勞動市場，當上班族變多、工作時間又較長，午餐、晚餐在外面吃的機率自然增加；另一方面，不少人愈來愈會享受生活，週末選擇上館子、品嘗美食，這些行為也助長了國內家庭在餐廳旅館的消費持續上揚。

今年29歲、居住新北市的張小姐分享她的家庭生活支出，她與先生同是上班族，兩人是新婚小家庭模式；雖然張小姐週末一定會下廚，平日也會擠出2、3天來料理晚餐、並替兩人準備隔天的便當，她坦言，在吃的部分，整體而言「外面吃花比較多錢」。

張小姐說，夫妻倆人在外面吃一頓飯的錢，她大概可以煮兩餐，不過現在上班族加班、工時長是常態，「如果真的硬要天天下班後自己下廚，大概要晚上8點後才能開飯了」。

其實國內家庭在餐旅的花費占比創新高，從主計總處按月發布的消費者物價指數（CPI）也可看出端倪，外食費長期呈現上漲趨勢，今年7月年增率更達2.31%、創下39個月以來的新高。

主計總處專門委員徐建中對此說明，桶裝瓦斯是餐飲業的重要成本，而今年1至7月桶裝瓦斯價格年增逾一成，7月年漲幅更達17.61%，導致業者為了反映成本、有些漲價情形。

主計總處也以平均每月消費支出約8萬元規模的家庭為例，換算以當月的CPI漲幅、各項支出會有多少增減；而每月得花8萬元消費的家庭，光外食費便達6170元，且因為外食費持續上漲，即便是購買同樣數量與品質的商品，仍比去年同期多花143元。

主計總處官員指出，儘管物價持續上揚，國人的所得收入長期也同樣呈上漲態勢，因此國內家庭的可支配所得其實一直是穩定成長，只是各項消費支出會隨著生活型態改變而有所變化。

國內家庭消費型態的改變，除了因為下廚的比例降低、減少食品消費，轉為在餐廳消費的比重增加，主計總處官員也說，隨著國人平均壽命延長、衛生保健觀念增強，2017年家庭消費支出在醫療保健的比重也達15.2%，和早年相比有顯著成長。（編輯：林孟汝）1070902

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