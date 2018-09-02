捷運太方便 台北市大眾運輸花費是全國平均2倍

主計總處官員表示，消費支出會和當地的所得能力、人口特性、物價水準、建設與資源的發展程度有關，因此會出現各地消費支出有落差，且主要消費型態不同的現象。

據主計總處最新發布的2017年家庭收支調查，台灣地區全體家庭平均每戶消費支出為81.2萬元，進一步觀察六都家庭的消費支出，以台北市達108萬元最高，桃園市88萬元居次，而後依序是台中市、新北市、高雄市、台南市。

（中央社記者潘姿羽台北2日電）台北市大眾運輸工具太便利，據主計總處最新發布的家庭收支調查，台北市家庭花在大眾運輸的年平均金額達新台幣2.4萬元，足足是全國平均金額的2倍有餘。

台北市貴為首都，不只平均家庭消費支出最高，台北市家庭的消費習慣也有幾項顯著特點，在大眾運輸、治裝費以及休閒娛樂等項目的花費都特別高。

主計總處官員解釋，家庭收支調查中，涵蓋了各縣市平均每戶家庭的消費支出，在交通大項中，也進一步細分為個人購買交通工具的花費、管理及保養費、大眾運輸費用以及保險費，可更精確了解家庭在交通類的消費支出。

而台北市家庭去年在購買交通工具的平均年支出僅4768元、遠低於全國家庭平均1.5萬元，不過台北市因捷運路網密集，且與公車、台鐵等大眾運輸的連結完善，台北市家庭在大眾運輸的年平均花費達2.4萬元，相較於全國家庭平均年支出1萬元，足足多了2倍有餘。

換言之，去年台北市家庭平均每戶每月約花2000元在大眾運輸的交通費用上；而新北市與台北市共享大台北大眾運輸生活圈，新北市家庭去年於大眾運輸的年平均消費支出也達1.3萬元，同樣高於全國平均，換算後，平均一個月約1000元出頭。

觀察台北捷運公司公布的2017年各月運量統計，雖然各月有小幅波動，但基本上日平均運量都在200萬人次上下，也可看出搭捷運通勤已成大台北市民的日常。

另外，台北市家庭去年在「衣著鞋襪及服飾用品」的花費年平均達3.1萬元，高於全國總平均2.3萬元，且在「休閒與文化」的年平均花費達8.8萬元，兩者花費均高居全台各縣市之冠。

進一步觀察台北市家庭在休閒與文化的細項支出，套裝旅遊花費最高、達5.5萬元，娛樂消遣及文化服務居次、約1.6萬元。

主計總處官員說明，套裝旅遊指的是跟團，而娛樂消遣及文化服務包含看電影、唱KTV、看展覽、聽音樂會等，台北市家庭在這部分支出較高，除了家庭所得可能是影響因素，台北地區的文化娛樂資源較豐富也會有關係。（編輯：林孟汝）1070902