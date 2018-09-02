桃機驚喜亮點 景觀餐廳吃米其林電競館體驗

（中央社記者汪淑芬台北2日電）桃園國際機場明年將有令人驚喜的新亮點，第二航廈新擴建完成的頂樓將有大稻埕場景商場，米其林進駐景觀餐廳，另有電競館可實境VR體驗，民眾不出國也可享受服務。

桃機年旅客量已達4000多萬人次，第三航廈才剛開始興建，因應客量持續成長，兩年前擴建第二航廈，南側已完成，北側年底前也會完工，除了增加3樓出境大廳、海關安檢線及4樓桃機辦公室面積外，新增的5樓商業空間將是桃機一大新亮點。

桃機已完成第二航廈五樓綜合商場招商，由義美集團下的義美吉盛得標。