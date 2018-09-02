NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈島島》柯文哲真的沒那麼重要中原夜市馬尾伯　蔥油餅飄香30年數位套餐$1099滿足全家人的需求
中央社

桃機驚喜亮點 景觀餐廳吃米其林電競館體驗

中央社2018/09/02 08:28
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者汪淑芬台北2日電）桃園國際機場明年將有令人驚喜的新亮點，第二航廈新擴建完成的頂樓將有大稻埕場景商場，米其林進駐景觀餐廳，另有電競館可實境VR體驗，民眾不出國也可享受服務。

桃機年旅客量已達4000多萬人次，第三航廈才剛開始興建，因應客量持續成長，兩年前擴建第二航廈，南側已完成，北側年底前也會完工，除了增加3樓出境大廳、海關安檢線及4樓桃機辦公室面積外，新增的5樓商業空間將是桃機一大新亮點。

桃機已完成第二航廈五樓綜合商場招商，由義美集團下的義美吉盛得標。

義美吉盛總經理詹成吉今天受訪說，商場規畫已完成，可望年底進場施工，明年上半年就可啟用，景觀餐廳有極佳視野可觀賞飛機起降，且會有米其林進駐，商場另設有受年輕人歡迎的電競館，導入實境VR體驗。

根據義美吉盛提供的規畫圖，桃機第二航廈五樓商場取名「台灣藝玩大街」，整體設計風格，以台灣百年風華為基調，仿巴洛克建築，點綴東西文化融合，有如將大稻埕場景搬到桃機。

景觀餐廳是台灣藝玩大街上的重頭戲，除有米其林星級餐廳進駐，還有代表台灣飲食的餐廳及異國美食。

走在仿估的台灣玩藝大街上，早年廟街情景重現眼前，可在傳承百年的糕餅舖購買伴手禮，也可品嚐台灣夜市美食、傳統輕食小吃及中外甜點。

另有舒眠小棧，提供提早到機場旅客舒適的休息區，對搭凌晨或清晨班機的旅客，是補充體力的好地方。

桃機公司業務處長李俊德說，第二航廈五樓的綜合商場位在非管制區，從出境大廳可搭電梯或電扶梯直達，不出國的旅客也可進入，且綜合商場外的公共空間設有觀景台，不用餐的旅客也可在觀景台欣賞飛機。（編輯：李亨山）1070902

捷運太方便 台北市大眾運輸...見證美協防台灣 大楊油庫...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan