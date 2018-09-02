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見證美協防台灣 大楊油庫成國小鄉土教室

中央社2018/09/02 08:41
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一堂小學生的文資課（4）（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市清水區大楊國民小學位於歷史建築大楊油庫旁，對學校不只別具意義，油庫也成為學生鄉土教室。台中市政府規劃油庫結合周邊公園綠地，提供可了解在地文史新去處。

西元1954年12月「中美共同防禦條約（Sino-American Mutual Defense Treaty）」簽訂，越戰爆發後，美軍因應作戰北越所需，C-130運輸機進駐台灣，將清泉崗機場做為後勤基地，1966年在基地附近的清水區楊厝里興建7座油庫，提供美國戰鬥機和B-52轟炸機用油。

台中市文化資產處說，大楊油庫是1960年代冷戰時期具代表意義的產物，見證美國協防台灣與亞洲的歷史。美軍原本興建7座油庫，基地總面積約16公頃，隨越戰結束及中美斷交，逐漸失去軍事地位。

大楊國小2000年遷校於現址，為配合校地使用，軍方拆除2座油槽，同年準備再拆除其餘油槽，以廢鐵標售，當地的牛罵頭文化協進會與地方人士極力爭取及募款，600人集資新台幣60萬元買下其中一座油庫保存，並捐贈給台中市政府。

大楊國小創建於1916年，當時為牛罵頭公學校公館分教場，1920年獨立為肚峰公學校，後因清泉崗機場擴建，暫遷楊厝里約3年，1958年遷到海風里校區，受飛航安全及噪音影響日趨嚴重，2000年遷校於現址，校地是由大楊油庫拆除後無償撥用，占地超過2公頃。

大楊國小校長陳盈達說，校園就在油庫旁，校地就位於原先油庫用地上，對學校有特別意義。校方除推動鄉土教育，帶學生到大楊油庫了解文化歷史，也與在地文史團隊合作合辦研習營，讓更多人了解在地特色。

中市府今年進行大楊油庫安全強化維護措施，將以「支援美越戰爭下的歷史建築」為主軸規劃，由清水區公所接管，配合中市府觀光旅遊局結合周邊公園綠地，規劃主題展覽等活動，提供可了解清水在地文史及休憩新去處。（編輯：李明宗）1070902

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