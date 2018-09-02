政治非表演！蔡英文批：救災對手沒幫忙反而講不妥當的話

總統蔡英文昨（ 1 ）日前往彰化替尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢。蔡英文提到，這段救災期間，「我們的對手不僅沒站出來幫忙，還講一些不妥當的話」。
自蔡政府上任以來，政策屢遭質疑，被外界唱衰「僅能擔任一屆、無法連任」，此次的彰化縣長選戰，魏明谷試圖打破魔咒順利連任，而國民黨王惠美與無黨籍黃文玲、洪敏雄、白雅燦也來勢洶洶。
民進黨百工百業挺改革活動昨天在彰化開跑，蔡英文與行政院長賴清德首度同台，共同為魏明谷造勢。蔡英文表示，近來台灣下大雨，多處淹水難退，不過魏明谷有在做事，彰化因有滯洪池，水很快就退去，且彰化也在做污水處理系統，她相信再給魏明谷 4 年，基礎建設一定做得更好，讓大家安心。
蔡英文接著說，不僅魏明谷自己在做事，中央也一定全力支持治水，賴清德也說，行政院願意投資彰化，讓彰化不會淹水，變成韌性城市、海綿城市。此外，蔡英文也批評，這段時間以來「我們在救災時，我們的對手沒站出來幫忙，反而講一些不太妥當的話」；過去政府準備建設經費時，在野黨不支持、全力反對，「現在他們出來說，他們要建設、要治水、要蓋捷運，我要問大家，這樣有道理嗎？」
她並直言，政治不是表演，也不是欺騙，政治是實實在在、認認真真，不只要解決眼前問題，也要看未來問題，「過去沒有改革、沒有建設的人，現在又回來批評全力改革、打拚建設的人，這是很沒有道理的事情。」