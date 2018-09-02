政治非表演！蔡英文批：救災對手沒幫忙反而講不妥當的話

總統蔡英文昨（ 1 ）日前往彰化替尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢。蔡英文提到，這段救災期間，「我們的對手不僅沒站出來幫忙，還講一些不妥當的話」。

自蔡政府上任以來，政策屢遭質疑，被外界唱衰「僅能擔任一屆、無法連任」，此次的彰化縣長選戰，魏明谷試圖打破魔咒順利連任，而國民黨王惠美與無黨籍黃文玲、洪敏雄、白雅燦也來勢洶洶。

民進黨百工百業挺改革活動昨天在彰化開跑，蔡英文與行政院長賴清德首度同台，共同為魏明谷造勢。蔡英文表示，近來台灣下大雨，多處淹水難退，不過魏明谷有在做事，彰化因有滯洪池，水很快就退去，且彰化也在做污水處理系統，她相信再給魏明谷 4 年，基礎建設一定做得更好，讓大家安心。