(中央社梵蒂岡1日綜合外電報導)天主教教宗方濟各(Pope Francis)今天敦促各方清除海洋中的塑膠垃圾,並強調取得安全飲用水是每個人的基本權利。

教宗在第4屆照料受造界世界祈禱日(World Dayof Prayer for the Care of Creation)說:「我們不能讓我們的海洋充斥著無窮無盡的漂浮塑膠垃圾。」

「遺憾的是,由於缺乏有效規範和控管方式,許多努力都付諸流水,特別是在保護國家範圍以外的海洋區域方面。」

教宗還說,取得「安全飲用水是基本和通用的人權」,遺憾的是,對許多人來說,即使不是不可能,也很困難。