主場之王陳偉殷 7K還敲安第6勝有望落袋

（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷今天面對多倫多藍鳥，主投8局，被敲出3支安打，送出7次三振，還揮出一壘安打。退場時馬林魚以6比1暫時領先，陳偉殷本季第6勝有望落袋。

上一戰對勇士隊送上本季紀錄10次三振的陳偉殷，今天K功持續發威。一上場就先送給對方一棒一個三振，雖然隨後被敲出一壘安打，仍送出今天第2個三振，再靠著高飛接殺，沒讓藍鳥隊建功。

2局上與3局上，陳偉殷都以不到10球的精簡球數，快速讓對手三上三下。

4局上，前打席擊出一壘安打的藍鳥2棒崔維斯（Devon Travis），再度從陳偉殷手中敲出安打，站上二壘，隨後靠著隊友火力，為藍鳥拿下第一分。