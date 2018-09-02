〈鉅亨看世界〉區塊鏈教育興起

隨著加密貨幣與區塊鏈在市場上興起，許多產業上的應用不斷推陳出新，相關的知識教育對於新世代的學生來說成為不可或缺的基礎建設。

在美國交易所巨擘 Coinbase 與 Qriously 合作的報告中顯示，美國大學生對於區塊鏈與加密或幣相關知識與興趣逐漸提升，相關課程也開始增多，擁有加密貨幣的學生人數高於全國。Coinbase 的研究報告針對 675 名美國學生進行調查，也對前 50 所國際大學的課程進行研究，包含與教授和學生的訪談。

美國頂尖大學紛紛開設區塊鏈相關課程

目前世界排名前 50 的大學中有 42% 提供至少一門關於加密貨幣或區塊鏈的課程，22% 提供不止一個課程。若擴及到密碼學等基礎課程，有 70% 的大學提供至少一個與加密相關的課程。來自各個專業的學生對加密或幣和區塊鏈課程興趣漸長。學生們紛紛湧向加密貨幣和區塊鏈課程，像是分佈式賬本技術應用在金融系統，而這些課程也都指向目前最熱門就業市場。