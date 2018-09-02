嘉大農藝系學生暑期實習　無米樂社區收穫滿滿

每年暑假，嘉義大學農藝系大二的同學都會安排一到二個月的時間，前往自己有興趣的單位實習，如農改場、茶改場、有機農場等，了解現行產業運作的方向，並精進自己的專業能力。今年由農藝系李俊憲、施薈汝與謝炎辰三位同學，前往台南市後壁區無米樂社區進行為期兩個月的暑期實習，享受道地農村生活。

施薈汝同學表示，透過本次實習，學習稻米從種植到餐桌的過程，也學習如何有耐心面對較難溝通的客人，是培養耐心的好地方。