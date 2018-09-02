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嘉大農藝系學生暑期實習　無米樂社區收穫滿滿

記者吳晉輝／嘉義報導2018/09/02 14:07
▲前中：農藝系主任侯新龍與師生開心合影。（圖／侯新龍提供 , 2018.09.02）
▲前中：農藝系主任侯新龍與師生開心合影。（圖／侯新龍提供 , 2018.09.02）

每年暑假，嘉義大學農藝系大二的同學都會安排一到二個月的時間，前往自己有興趣的單位實習，如農改場、茶改場、有機農場等，了解現行產業運作的方向，並精進自己的專業能力。今年由農藝系李俊憲、施薈汝與謝炎辰三位同學，前往台南市後壁區無米樂社區進行為期兩個月的暑期實習，享受道地農村生活。

施薈汝同學表示，透過本次實習，學習稻米從種植到餐桌的過程，也學習如何有耐心面對較難溝通的客人，是培養耐心的好地方。

農藝系主任侯新龍表示，『芳榮米廠』長期參與無米樂社區的農村再生計畫，除了與農改場一同輔導農民種植外，也透過收購有機米等方式來推廣有機耕種與友善耕種。本次實習同學參與整理田間環境與施肥、除草，協助農村體驗活動的舉行，帶小學生們一起參與施肥等活動，除此之外，也學到了多種特色料理的製作，如愛玉、百香小黃瓜、團膳的準備等等。

侯新龍指出，通過這次實習，相信同學們收穫滿滿，更加了解稻米的生產過程，也能體會農民的辛苦，並感謝無米樂社區、芳榮米廠、台南區農改場及其他有關單位的協助。

無米樂社區位處台南市後壁區，由後廍、菁寮、墨林，三里組成。「無米樂稻米促進會」協助促進在地米推廣以及社區觀光發展，其「無米樂稻米文化體驗園區」定期舉辦種稻及收割體驗活動，並有一寄宿農家「陶友居」供旅客住宿。

關鍵字嘉義大學農藝系無米樂社區陶友居侯新龍
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