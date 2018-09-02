陸委會：領大陸居住證者　研擬限制選舉參政權

中國大陸自9月1日起開放台灣民眾申領居住證，陸委會今(2)日表示，為防範居住證對兩岸公法上權利義務所造成的衝突，將對申領者的「參政權益」研議管制措施。至於法界定義的參政權，包括選舉、罷免、創制、複決等權利。

陸委會指出，基於國家安全利益，政府必須採取必要的管理，初步研究兩大方向，第一項研議建立申報登記制度，基於行政管理需要，有效掌握台灣人民領用大陸居住證的數量及情況，並維護國家安全及利益，採取最小範圍的必要管理。目前政府已著手研議於兩岸條例，增訂申報登記制度。

方向二為妥善處理兩岸公法上權利義務衝突與社會資源重複配置問題。陸委會表示，為防範大陸居住證對兩岸公法上權利義務務所造成的衝突，政府將就申領者擔任重要機敏公職員或參政權益，研議必要且適當的管制措施。