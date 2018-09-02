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政治

陸委會：領大陸居住證者　研擬限制選舉參政權

記者陳弘志／台北報導2018/09/02 11:00
▲陸委會2日表示，為防範居住證對兩岸公法上權利義務所造成的衝突，將對申領者的「參政權益」研議管制措施。圖為民進黨中央輔選團南下彰化輔選場面。（ 資料照／記者陳雅芳攝 )
▲陸委會2日表示，為防範居住證對兩岸公法上權利義務所造成的衝突，將對申領者的「參政權益」研議管制措施。圖為民進黨中央輔選團南下彰化輔選場面。（ 資料照／記者陳雅芳攝 )

中國大陸自9月1日起開放台灣民眾申領居住證，陸委會今(2)日表示，為防範居住證對兩岸公法上權利義務所造成的衝突，將對申領者的「參政權益」研議管制措施。至於法界定義的參政權，包括選舉、罷免、創制、複決等權利。

陸委會指出，基於國家安全利益，政府必須採取必要的管理，初步研究兩大方向，第一項研議建立申報登記制度，基於行政管理需要，有效掌握台灣人民領用大陸居住證的數量及情況，並維護國家安全及利益，採取最小範圍的必要管理。目前政府已著手研議於兩岸條例，增訂申報登記制度。

方向二為妥善處理兩岸公法上權利義務衝突與社會資源重複配置問題。陸委會表示，為防範大陸居住證對兩岸公法上權利義務務所造成的衝突，政府將就申領者擔任重要機敏公職員或參政權益，研議必要且適當的管制措施。

另外，針對持大陸居住證者繳納稅捐問題，在中國大陸所享有養老、醫療、工傷、失業、生育等社會保險，與台灣社會資源有重複或相斥的部分，政府亦將檢視與調整。

陸委會強調，中國大陸以居住證這種片面將我「內國化」的政治圖謀，改變不了中華民國是主權國家的客觀事實，政府會堅定捍衛國家主權及保障民眾的權益福祉，也呼籲陸方應放棄這種心口不一的統戰手法，才能開啟和平穩定、互利雙贏的未來。

關鍵字大陸居住證陸委會參政權兩岸
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