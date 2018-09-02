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旭源新團隊到位 投入利基型醫療、食安包裝材將發光

鉅亨網2018/09/02 10:19
鉅亨網 / NOWnews
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炎夏飲料市場進入旺季同時，飲料包材廠旭源 (8421-TW) 的業績表現也強勁，法人估 8 月營收將以 1.23 億元創歷史新高；不過，旭源最新的動向在於投入利基醫療、食安包裝材料業務，預估 2019 年起這一新領域業績將發光。

旭源且具備機器設備、印刷及原料等集團優勢，而該公司所最新規劃的投入利基型醫療、食安機能包裝材，是旭源的包裝產品由包裝飲料瓶裝飲料收縮膜、食品積層袋等快銷品領域，進一步跨入到生技、醫美、食安等產品等加值型包材產品業務領域。

旭源去年由嘉義大埔美新廠開發生產生技面膜積層袋包裝材，並且已具備對於上市醫美公司出貨的實績，旭源主管指出，該公司為此類利基型產品業務的大量開發市場需求，新組成團隊已全數到位；同時，旭源並在新竹新承租 400 坪的新廠為生技、醫美、食安等產品等加值型產品業務生產，全部設備 11 月將全數到位，預估明年貢獻營收。

旭源看好利基型機能積層袋包材的市場潛力，該公司除以新組成團隊大力開發此一市場，該公司主管並透露，未來此一業務部門將不排除獨立成為子公司，可望成為大力貢獻旭源獲利的一隻小金雞。

此外，旭源也在海外飲料市場商機的驅動之下，今年也將在尼印地區強大需求帶動下，將對印尼生產線加碼投資 3000 萬元資金，在原有 3 條生產線之外將再擴充 1 條印刷線，有助在當地的包裝產品供應量及市場占有率。

目前包括宏全及旭源，除台灣本地市場外，都發展海外事業，宏全一舉囊括亞洲地區重要市場並發展自有品牌飲料產品，甚至打入非洲地區市場，而旭源包括巴西、印尼等具有人口紅利的地區，也成該公司業務發展重點。

目前旭源在巴西及印尼均有設廠，且具備機器設備、印刷及原料等集團一條龍生產優勢，計畫擴大兩地營運，旭源的飲料收縮膜包材並已打入統一 (1216-TW)、黑松 (1234-TW) 等品牌大廠的供應鏈，今年收縮膜營收比重，可望較去年占營收 10% 再向上成長。

旭源今年上半年財報，營收為 5.88 億元，毛利率 20.43%，稅後純益 2758 萬元，已超過去年全年的 784 萬元稅後純益，年增率並高達 25.5 倍，每股純益 0.52 元。法人估計其全年營收約在 12 億元，但獲利將明顯提升。

旭源日 K 線圖

 

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