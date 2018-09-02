旭源新團隊到位 投入利基型醫療、食安包裝材將發光

炎夏飲料市場進入旺季同時，飲料包材廠旭源 (8421-TW) 的業績表現也強勁，法人估 8 月營收將以 1.23 億元創歷史新高；不過，旭源最新的動向在於投入利基醫療、食安包裝材料業務，預估 2019 年起這一新領域業績將發光。

旭源且具備機器設備、印刷及原料等集團優勢，而該公司所最新規劃的投入利基型醫療、食安機能包裝材，是旭源的包裝產品由包裝飲料瓶裝飲料收縮膜、食品積層袋等快銷品領域，進一步跨入到生技、醫美、食安等產品等加值型包材產品業務領域。

旭源去年由嘉義大埔美新廠開發生產生技面膜積層袋包裝材，並且已具備對於上市醫美公司出貨的實績，旭源主管指出，該公司為此類利基型產品業務的大量開發市場需求，新組成團隊已全數到位；同時，旭源並在新竹新承租 400 坪的新廠為生技、醫美、食安等產品等加值型產品業務生產，全部設備 11 月將全數到位，預估明年貢獻營收。