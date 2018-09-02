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MLB／本季代表作！　陳偉殷主場飆8局失1分奪勝

記者吳政紘／綜合報導2018/09/02 10:32
▲陳偉殷。（圖／美聯社／達志影像）
▲陳偉殷。（圖／美聯社／達志影像）

本季最佳！馬林魚台灣投手陳偉殷今面對藍鳥先發，他主投8局送出7次三振僅失1分，連續兩場繳出優質好投，投出本季個人新高，助馬林魚以6:3擊敗藍鳥，陳偉殷本季第6勝，近三年來新高，馬林魚也中斷4連敗。

陳偉殷前三局僅被敲1安，第2、第3局都投出三上三下。不過4局Devon Travis敲出二壘安打，Randal Grichuk高飛犧牲打得分。

陳偉殷從第4局至第8局之間，一度連續解決14名打者，表現十分出色。

總計陳偉殷8局用了107球，送出7次三振、沒有任何保送，僅被敲3安失1分，防禦率降至4.64。這是陳偉殷今年最長的投球局數，也是自美國時間2015年7月12日對國民以來，再次投滿8局。

馬林魚全場9支安打，首局由Brian Anderson高飛犧牲打得分，3局下J.T. Realmuto揮出陽春砲，

5局下馬林魚開啟大局，陳偉殷敲出內野安打，這是他本季第5支安打，J.T. Riddle保送，1出局後，Realmuto敲安，Anderson獲保送，陳偉殷回本壘得分，這是他本季跑回的第2分。Martin Prado再敲清壘二壘安打，馬林魚單局4分，也奠定勝基。

馬林魚第9局由Tayron Guerrero接手，雖然被Justin Smoak開轟失分，仍守住戰果。

關鍵字陳偉殷台灣馬林魚mlb
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