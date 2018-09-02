韓國瑜能讓高雄起死回生？網友「3字」打臉、精闢分析

原 PO 在 PTT 「 HatePolitics 」看板發文表示，韓國瑜讓北農大賺錢，經營能力一級棒，如果來當市長一定可以讓高雄起死回生，擺脫米蟲惡名，不過他顏色不正確，高雄人會投他嗎？他便指之前有街訪民調，結果年輕人也支持陳其邁，他好奇「不知道高雄人怎麼想的？自己的商圈都已經很蕭條了，一堆待租的店面，還要投給民進黨，這是什麼想法？肚子扁扁也要挺阿扁的概念？」

一向被民進黨視為穩贏的高雄市長選舉，在國民黨推派韓國瑜參選後，顯得不敢掉以輕心。PTT 有鄉民表示，高雄市長參選人韓國瑜讓北農大賺錢，經營能力一級棒，如果能當市長一定可以讓高雄起死回生。不過，有網友認為，了解高雄現況的都知道韓國瑜「不可能！」

對此，有網友 3 字打臉「不可能！」並分析指出，了解高雄現況的，都知道韓國瑜不可能讓高雄起死回生。他說，高雄要解決核心問題是產業政策，這問題解決才有機會增加工作機會、提升薪資，過去在版上討論北市產業政策時，就有一些版友提出產業政策這層級的議題，這已經是中央層級的議題，非市長可以去處理的。

該網友認為，相當程度上這想法沒有錯，但需要跟中央保持更密切的合作，高雄才更有機會發展，「發展高雄，韓國瑜這點是不會是優勢的，只要中央還是 DDP 的前提下。」

不過也有網友看好韓國瑜：「高雄人要是選韓國瑜算是高雄人的福氣啦」、「陳其邁連屁都提不出來」、「經營能力很好阿，高雄不想把經濟搞好嗎」、「韓國瑜經營績效擺在那邊給你看你不選要選個政二代？」「支持韓也沒差阿反正韓又不會贏，讓 DPP 認為高雄不再躺著選」、「連就業機會都輸桃園，AI會不會想太多」、「我以台北人的觀點看 陳其邁跟丁守中姚文智看起來差不多」。