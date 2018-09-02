旭隼下半年三動能營運看增 資料中心應用後市可期

不斷電系統 (UPS) 股王旭隼 (6409-TW) 下半年隨訂單持穩成長、產品組合轉佳及打入資料中心應用，營運表現升溫，不過原料電子零組件價格依舊高檔，加上美國針對中國大陸第三波進口商品關稅恐將提高，將成營運不確定因素。

雖然近期金屬原料鉛、銅回檔，但佔原料成本約 5 成的 Mosfet、被動元件等電子零組件較去年同期漲了 15-20%，加上無法完全轉嫁給客戶，壓抑旭隼毛利率表現。

但隨著國際大廠維持穩定釋出代工訂單，加上毛利較佳的 Off-line UPS 出貨持穩成長，有助改善毛利率表現，目前旭隼 On-line UPS 約佔整體營收近 4 成、Off-line UPS 佔約 37%、Inverter 與其他佔約 24%。