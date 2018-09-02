NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈快去加油　中油調漲油價0.4元台男打工度假錢花光　住澳洲機場數位套餐$1099滿足全家人的需求
中央社

亞莉安娜喪禮獻唱疑遭鹹豬手 主教道歉

中央社2018/09/02 10:35
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社底特律1日綜合外電報導）美國「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林與世長辭，小天后亞莉安娜在告別式獻唱，主持喪禮的主教查爾斯艾里斯三世疑似在台上伸鹹豬手，還拿她的名字開玩笑，他稍後為平息眾怒道歉。

亞莉安娜（Ariana Grande）獻唱（You Make MeFeel Like）A Natural Woman後，查爾斯艾里斯三世（Charles H. Ellis III）上台伸手摟著她說話。當時拍到的影像畫面顯示，艾里斯的手距離亞莉安娜的腰有一段距離，手指還壓上她的右胸。

艾里斯在艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）長眠的墓園受訪時，向亞莉安娜致歉。

他說：「我從未有意觸碰任何女性的胸部…我不知道，我以為我只是用手臂摟著她。或許我越界了，也或許是我太友善或跟她太熟，但我再次為此道歉。」

艾里斯說他在8月31日這場長達8小時的儀式中，與每位獻唱的歌手擁抱。

艾里斯說：「我抱了抱每位女藝人和男藝人。我跟上台的每個人握手和擁抱。這是我們在教會會做的事，也都是出於愛。」

許多人將影像截圖放大上傳推特，留下#尊重亞莉安娜（#RespectAriana）的主題標籤。

艾里斯也為自己說「我一開始在流程表上看到亞莉安娜這個名字的時候，還以為是塔可鐘（Taco Bell）新菜色」的玩笑話，向亞莉安娜和她的粉絲，及整個西語裔族群道歉。

他說：「我個人真心向亞莉安娜和她的粉絲及整個西語裔族群道歉。當你主持一場長達9小時的儀式時，你會試著讓氣氛保持熱絡，也會試圖在過程中開些玩笑。」

亞莉安娜的代理人迄今尚未應要求置評。

網友@claudiajordan說：「我很遺憾亞莉安娜經歷了這起事件，那樣的觸碰簡直明目張膽，我們都看見也都感受到你的不舒服。」

稍早有網友質疑亞莉安娜在葬禮上獻唱的貼身迷你裙打扮不夠莊重，不適合在教堂出現。

網友@AshleeMPreston說：「厭惡女性的人士似乎只抨擊亞莉安娜穿的裙子有多短，卻忽略艾里斯主教在全國播放的電視畫面替她做了乳房X光攝影。」

網友@MaggieAstor說：「我想每個女性都能看見亞莉安娜的臉部表情和肢體語言，並感同身受。緊繃、局促不安的笑、不想引起騷動或惹他生氣。每個女生都知道這種感覺。但在網路上搜尋亞莉安娜的名字，大家都在討論她的裙子。」

網友@monaeltahawy則說：「我不在乎你怎麼看待亞莉安娜、她的音樂或她的裙子。但這不對，主教不該把手放在她的胸部上。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070902

傳將飛彈運至伊拉克 伊朗駁斥事前吃藥防愛滋 疾管署9月...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan