亞莉安娜喪禮獻唱疑遭鹹豬手 主教道歉

亞莉安娜（Ariana Grande）獻唱（You Make MeFeel Like）A Natural Woman後，查爾斯艾里斯三世（Charles H. Ellis III）上台伸手摟著她說話。當時拍到的影像畫面顯示，艾里斯的手距離亞莉安娜的腰有一段距離，手指還壓上她的右胸。

（中央社底特律1日綜合外電報導）美國「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林與世長辭，小天后亞莉安娜在告別式獻唱，主持喪禮的主教查爾斯艾里斯三世疑似在台上伸鹹豬手，還拿她的名字開玩笑，他稍後為平息眾怒道歉。

他說：「我從未有意觸碰任何女性的胸部…我不知道，我以為我只是用手臂摟著她。或許我越界了，也或許是我太友善或跟她太熟，但我再次為此道歉。」

艾里斯說他在8月31日這場長達8小時的儀式中，與每位獻唱的歌手擁抱。

艾里斯說：「我抱了抱每位女藝人和男藝人。我跟上台的每個人握手和擁抱。這是我們在教會會做的事，也都是出於愛。」

許多人將影像截圖放大上傳推特，留下#尊重亞莉安娜（#RespectAriana）的主題標籤。

艾里斯也為自己說「我一開始在流程表上看到亞莉安娜這個名字的時候，還以為是塔可鐘（Taco Bell）新菜色」的玩笑話，向亞莉安娜和她的粉絲，及整個西語裔族群道歉。

他說：「我個人真心向亞莉安娜和她的粉絲及整個西語裔族群道歉。當你主持一場長達9小時的儀式時，你會試著讓氣氛保持熱絡，也會試圖在過程中開些玩笑。」

亞莉安娜的代理人迄今尚未應要求置評。

網友@claudiajordan說：「我很遺憾亞莉安娜經歷了這起事件，那樣的觸碰簡直明目張膽，我們都看見也都感受到你的不舒服。」

稍早有網友質疑亞莉安娜在葬禮上獻唱的貼身迷你裙打扮不夠莊重，不適合在教堂出現。

網友@AshleeMPreston說：「厭惡女性的人士似乎只抨擊亞莉安娜穿的裙子有多短，卻忽略艾里斯主教在全國播放的電視畫面替她做了乳房X光攝影。」

網友@MaggieAstor說：「我想每個女性都能看見亞莉安娜的臉部表情和肢體語言，並感同身受。緊繃、局促不安的笑、不想引起騷動或惹他生氣。每個女生都知道這種感覺。但在網路上搜尋亞莉安娜的名字，大家都在討論她的裙子。」

網友@monaeltahawy則說：「我不在乎你怎麼看待亞莉安娜、她的音樂或她的裙子。但這不對，主教不該把手放在她的胸部上。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070902