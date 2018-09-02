事前吃藥防愛滋 疾管署9月新制千人受惠

PrEP是國際上降低愛滋疫情的輔助工具，台灣愛滋病學會理事長林錫勳表示，PrEP可分為每日服藥一次及性行為前2至24小時服藥2種方式。只要依照醫師指示服用抗病毒藥物，讓體內有足夠的藥物濃度，預防效果可以高達90%以上。在美國舊金山、澳洲、英國倫敦等地都有推動，效果不錯。

暴露愛滋病毒「前」預防性投藥（Pre-exposureprophylaxis，簡稱PrEP）是指民眾在可能與愛滋病毒感染者有體液接觸前，給予藥物來預防被病毒感染。

疾管署預計從今年9月中旬至明年12月31日間，由全台31家醫療院所執行「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥計畫」（簡稱PrEP計畫），提供經醫師評估的感染者配偶（伴侶）及30歲（含）以下有高風險行為者共1000名額。

民眾加入計畫一年期間的PrEP藥物，來自疾管署前驅計畫原有的藥物與由藥廠捐贈藥物，符合條件的民眾加入計畫仍有自費負擔額約一年一萬元。

林錫勳說，PrEP服藥副作用輕微，包括頭暈、噁心及腸胃不適等，不會到讓使用者因此停藥的程度，少數使用者可能會發生可逆的骨質流失或腎臟功能異常，但停藥後就會恢復。PrEP也不用吃一輩子，如果可能感染愛滋的風險因素消失，就不需再服藥。

至於持續使用PrEP藥物與愛滋病毒株抗藥性的關聯；林錫勳表示，目前眾多研究顯示，使用PrEP藥物並不會造成愛滋病毒抗藥性增加，但國際文獻已知4例服藥者在服藥中仍感染愛滋病毒，其中3例是新感染了具有抗藥性的病毒株。

因此林錫勳說，加入PrEP計畫，除了要依循醫師建議用藥，每3個月檢測愛滋跟梅毒外，也要同時強化其他預防措施，如全程正確使用保險套、水性潤滑液、監測用藥狀況等，達到預防感染愛滋的最大效果。

疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署從不主張服用PrEP就能安心約炮，PrEP是一項對抗愛滋的輔助工具，讓有感染風險的民眾（如感染者配偶）多一種選擇，將預防感染的掌控權回歸自身。

羅一鈞也說，國外部份文獻發現，推行PrEP策略後，有增加不安全性行為及性病發生率提高疑慮。疾管署已建構完善的整合性配套措施，除了提供藥物外，也會提供個案管理服務，藉由定期追蹤、衛教、篩檢、轉介戒癮及精神疾病等服務，強化高風險對象更能夠安全性行為。

過去台灣也曾推行PrEP計畫，同樣提供千名名額，約300餘人參加；疾管署慢性病防治組長黃彥芳表示，過去參加者每個月還需自付7000餘元，負擔較重，現在每月僅自付不到千元；且過去參與計畫的醫院僅5間，民眾可近性較低，今年共有16個縣市、31家醫療院所合作執行，對有意願的民眾更為方便。（編輯：張芷瑄）1070902