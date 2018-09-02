吳敦義：蔡英文做錯事不能批評　是完全獨裁政府嗎？

國民黨主席吳敦義今(2)日出席青年活水營第六期閉幕儀式，對於身兼民進黨主席的蔡英文總統反批國民黨批評政府救災不力，吳敦義反批「難道妳做錯事，我們都不能批評嗎？這是完全獨裁的政府嗎？」

吳敦義表示，這次嘉義、台南及高雄淹水程度，比想像中的大，蔡英文還坐著雲豹裝甲車巡視，最後不是被不滿的嘉義民眾喝斥下來了嗎？這都是事實，我們並沒有去批評她這項行為有多了不起，「在野黨受妳清算鬥爭，難道妳做錯了事，我們連批評都不能批評嗎？這是完全獨裁的政府嗎？」

吳敦義說明，蔡英文在野的時候，是怎麼批評國民黨的，所用的詞句更糟糕、更沒有水準，國民黨都仍容忍，而且國民黨當時在立法院有高達八成的席次，卻從來沒有清算鬥爭民進黨，為什麼蔡英文連這樣的風度都沒有，是很奇怪的事情，難道在野黨要為蔡英文的「敗政失治」鼓掌喝采嗎？