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政治

吳敦義：蔡英文做錯事不能批評　是完全獨裁政府嗎？

記者陳弘志／台北報導2018/09/02 11:28
▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者戴祺修攝）
▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者戴祺修攝）

國民黨主席吳敦義今(2)日出席青年活水營第六期閉幕儀式，對於身兼民進黨主席的蔡英文總統反批國民黨批評政府救災不力，吳敦義反批「難道妳做錯事，我們都不能批評嗎？這是完全獨裁的政府嗎？」

吳敦義表示，這次嘉義、台南及高雄淹水程度，比想像中的大，蔡英文還坐著雲豹裝甲車巡視，最後不是被不滿的嘉義民眾喝斥下來了嗎？這都是事實，我們並沒有去批評她這項行為有多了不起，「在野黨受妳清算鬥爭，難道妳做錯了事，我們連批評都不能批評嗎？這是完全獨裁的政府嗎？」

吳敦義說明，蔡英文在野的時候，是怎麼批評國民黨的，所用的詞句更糟糕、更沒有水準，國民黨都仍容忍，而且國民黨當時在立法院有高達八成的席次，卻從來沒有清算鬥爭民進黨，為什麼蔡英文連這樣的風度都沒有，是很奇怪的事情，難道在野黨要為蔡英文的「敗政失治」鼓掌喝采嗎？

吳敦義指出，民主國家的政黨，本來就是監督與批評，批評若有錯，執政黨可以反擊，這都沒有問題，但難道淹水不是錯誤嗎？副總統陳建仁在中南部淹水時，出外到金門去玩，而不去參加紀念823砲戰，為什麼不去向國家，還有退伍軍人表達感恩，那就是犯錯！在野黨批評有什麼不對？

吳敦義進一步指出，現在社會風氣很差，不僅台北醫院失火燒死很多病人，短短兩周就有３件殘酷的分屍案，這都是近年來社會很少出現的兇殘暴虐、不幸案件，難道這還要誇獎民進黨執政很了不起嗎？

吳敦義說，國民黨對友邦斷交也沒有過於批評，因為對方也有問題，因為他們重視大陸的經貿幫助，「該批評的就批評，不該批評的，我們不去批評。」

關鍵字吳敦義蔡英文淹水雲豹裝甲車陳建仁金門
國民黨出脫帛琉大飯店？吳敦義答了小英批不助災還亂講話　吳敦義反擊

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