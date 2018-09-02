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一代Apple Watch 登Q2智慧手表銷售冠軍

鉅亨網2018/09/02 11:00
鉅亨網 / NOWnews
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市調公司發表 Counterpoint Research 最新報告指出，今年第 2 季智慧手表雖然仍由蘋果以市占 41%，穩坐市占冠軍，不過第一代 Apple Watch 銷量超達 9 成，大勝 LTE 版本的第三代 Apple Watch，讓許多分析師跟觀察家大感意外，而這對蘋果產品平均單價 (ASP)，恐怕不是好消息。

法人認為，蘋果第 2 季智慧手表出貨量年增 17%，9/12 有望發布 Apple Watch 新品，台廠供應鏈廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 可望喜迎旺季動能。

Counterpoint Research 表示，今年第 2 季全球智慧手表出貨量年成長 37%，其中蘋果 Apple Watch 市占 41%，年減 7 個百分點，排名仍是第一。

以單一產品觀察，第一代 Apple Watch 占第 2 季整體 Apple Watch 銷售量 9 成以上，登第 2 季單品銷售冠軍，第三代 Apple Watch 排名僅第 4。

Counterpoint Research 分析師 Satyajit Sinha 表示，2017 年第 4 季以來，蘋果積極為智慧手表加入其他功能，包括健身及健康等追蹤系統，並讓智慧手表在市場上引領一波新 LTE 連網風潮，連帶讓電信營運商受惠。

對智慧手表而言，電池續航力是重要因素，蘋果、三星及華為因此積極優化智慧手表軟體功能，或採用 LPWA 技術，讓智慧手表電池續航力在連網狀態下能延長使用時間。

Counterpoint Research 分析師 Neil Shah 指出， 雖然第三代 Apple Watch 支援 LTE 讓消費者覺得驚艷，不過今年上半年消費者大多還是選擇不支援 LTE 版本的第一代 Apple Watch，這讓許多分析師及觀察家大感意外。

Neil Shah 認為，賣出去的 10 隻 Apple Watch 中，就有 9 隻第一代 Apple Watch，這對於蘋果的 ASP 並非是好消息。

Counterpoint Research 報告指出，今年第 2 季智慧手表市占第 2 名為 Fitbit ，市占 21%、年增 13 個百分點，第 3 名為 Fossil ，市占 4%、年減 2 個百分點。智慧手表前六大市占品牌，包括 ZMAZFIT、Garmin 及三星等就囊括 76% 以上的市占。

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