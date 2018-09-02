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政治

小英批「淹水不幫忙還講不妥的話」　吳敦義罵：她又胡說

編輯中心／綜合報導2018/09/02 11:53
▲總統蔡英文昨（ 1 ）日前往彰化替尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢。她提到，這段救災期間，「我們的對手不僅沒站出來幫忙，還講一些不妥當的話」。對此，國民黨主席吳敦義反嗆「她又胡說了！」（圖／NOWnews資料照）
▲總統蔡英文昨（ 1 ）日前往彰化替尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢。她提到，這段救災期間，「我們的對手不僅沒站出來幫忙，還講一些不妥當的話」。對此，國民黨主席吳敦義反嗆「她又胡說了！」（圖／NOWnews資料照）

總統蔡英文昨（ 1 ）日前往彰化替尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢。她提到，這段救災期間，「我們的對手不僅沒站出來幫忙，還講一些不妥當的話」。對此，國民黨主席吳敦義連罵兩次「她又胡說了！」並直說「難道妳做錯事，我們連批評都不能嗎？」

蔡英文昨天在出席民進黨百工百業挺改革活動時提到，近來台灣下大雨，政府忙於救災期間，在野黨不僅沒站出來幫忙，還講一些不太妥當的話，過去政府準備建設經費時，在野黨不支持、全力反對，「現在他們出來說，他們要建設、要治水、要蓋捷運，我要問大家，這樣有道理嗎？」

對此，吳敦義反批蔡英文「她又胡說！」並表示，國民黨講的都是事實，嘉義與台南淹水情況比想像中還大，結果蔡英文還搭雲豹裝甲車前往災區勘災，被災民喝斥「下來用走的」；823 國內大淹水，副總統陳建仁帶著家人前往金門遊玩，而不去紀念八二三炮戰等等，這些都是事實，她不禁反問「難道妳做錯事，我們連批評都不能嗎？」

而對於近日重大事件，吳敦義指出，署立台北醫院大火造成許多病人不幸身亡、兩三個禮拜就出現好幾起分屍案，這都是近年很少出現的，「難道這也要誇獎她很了不起嗎？」至於斷交部分，吳敦義則說，斷交的事國民黨沒多做批評，因為可能對方也有問題，對方重視與大陸的貿易才會放棄與我邦交，國民黨也認為這是對國家的傷害，不太批評，他並強調，「該批評的批評，不該批評的我們不去批評。」

關鍵字吳敦義批評蔡英文雲豹裝甲車淹水陳建仁治水
吳敦義：蔡不能被批評　完全獨裁嗎丁守中反擊：柯陣營自爆　還爆粗口

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