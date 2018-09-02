小英批「淹水不幫忙還講不妥的話」　吳敦義罵：她又胡說

總統蔡英文昨（ 1 ）日前往彰化替尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢。她提到，這段救災期間，「我們的對手不僅沒站出來幫忙，還講一些不妥當的話」。對此，國民黨主席吳敦義連罵兩次「她又胡說了！」並直說「難道妳做錯事，我們連批評都不能嗎？」

蔡英文昨天在出席民進黨百工百業挺改革活動時提到，近來台灣下大雨，政府忙於救災期間，在野黨不僅沒站出來幫忙，還講一些不太妥當的話，過去政府準備建設經費時，在野黨不支持、全力反對，「現在他們出來說，他們要建設、要治水、要蓋捷運，我要問大家，這樣有道理嗎？」