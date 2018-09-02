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台塑四寶8月營收將公布 台化、南亞營運看俏

鉅亨網2018/09/02 11:10
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台塑四寶將於周四 (6 日) 召開業績說明會，台化 (1326-TW) 塑料產品邁入旺季，加上 PTA 產品利差持續攀揚，8 月業績表現將會優於 7 月，第 3 季展望樂觀，而南亞 (1303-TW) 則受惠電子材料產品步入旺季，化工產品價量齊揚，且聚酯產品可望全產全銷，預期 8 月營收表現可望優於 7 月，雙寶可望成為四寶中，8 月營運表現最亮眼者。

台化第 3 季雖有 ARO-2 廠 50 天定檢與國際情勢影響，但台化副董事長洪福源預期，在塑料產品邁入旺季下，營收仍將小幅成長，8 月表現也會優於 7 月，對第 3 季展望維持審慎樂觀。

值得一提的是，台化旗下營收占比達 14% 的產品 PTA(純對苯二甲酸)，從第 2 季起利差持續擴增，7 月以來價格更已大漲超過 3 成，使 PTA 利差攀升至 2014 年來新高水準，產品營運表現看俏。

法人認為，台化第 3 季在苯 - SM-ABS 產業鏈可望受惠下游庫存去化，價格上漲、帶動利差增加，PC 投產潮也可望帶動酚 - 丙酮利差上揚，且 PTA 利差持續攀升，預估第 3 季每股純益有機會挑戰歷史新高紀錄。

而南亞第 3 季營運表現也可望優於第 2 季，電子材料產品在需求旺季帶動下，加上下游庫存去化完成，需求可望逐漸增溫，8 月營收將較 7 月微幅成長，第 3 季則會大幅優於第 2 季。化工產品部分，受惠中國乙二醇市場需求轉強、價格回升，丙二酚也維持全產全銷，價量可望齊揚，8 月營收預期將大幅成長。

南亞的聚酯產品部分，由於東南亞市場需求增加，美國廠聚酯品也維持全產全銷，8 月營收將較 7 月微幅成長，第 3 季則預估與第 2 季持平；塑膠加工產品受惠產品銷售穩定，8 月營收將優於 7 月，第 3 季也會小幅優於第 2 季。整體而言，南亞董事長吳嘉昭認為，若第 3 季大環境未出現太大變化，營收仍可望小幅成長。

台化 7 月合併營收為 342.94 億元，月增 1.1 %，年增 17.4%，為今年次高；前 7 個月累計營收 2329.48 億元，年增 16.1%。南亞 7 月合併營收為 284.31 億元，月減 0.3%，年增 12.5%；前 7 個月累計營收 1971.05 億元，年增 14.6%。

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