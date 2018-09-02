眾人齊聲暗批 馬侃葬禮儼然反川普大會

在父親國旗覆蓋的棺木旁，在川普長女伊凡卡（Ivanka）現場聆聽下，馬侃的女兒梅根（MeghanMcCain）雖未指名道姓，但在悼詞中痛批未受邀出席葬禮的川普。

華盛頓國家大教堂（Washington NationalCathedral）這場近3小時的儀式，眾人展現驚人團結，對抗馬侃（John McCain）生前公然反抗的總統。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）馬侃的女兒梅根和前美國總統歐巴馬與小布希，今天在這位已故聯邦參議員的葬禮發難指責現任總統川普各項分歧性政策，呼籲國內領袖彼此間重回謙恭文明之道。

她語帶哽噎說：「我們聚在這裡哀悼美國偉人的殞落，一位貨真價實的偉人。他心甘情願犧牲，那些只會喊廉價口號的人連邊都沾不上；他（父親）受苦、替國服務之時，那些人也只會投機讓自己過著舒適優渥的日子。」

她接著轉為憤怒，學川普慣用的一句話補充道：「馬侃的美國不需要再次偉大，因為美國向來很偉大。」

曾在2008年總統大選擊敗馬侃的歐巴馬，則盛讚馬侃這位前戰俘致力追求真理和民主價值核心，這也是部分批評人士指川普欠缺的兩大特質。

歐巴馬說：「我們的政治、公眾生活、公開演說中，有著太多小心眼、卑鄙齷齪和狹窄心胸，充斥著大話、辱罵、騙人爭議和故意製造的眾怒。」

他說：「這種政策表面勇敢強悍，實際上是生於恐懼。約翰（馬侃）要我們要拿出更高格調的表現。」

而在2000年共和黨總統提名戰中擊敗馬侃的前總統小布希，則在悼詞中形容馬侃是有準則的人。

「失去過自由，讓他更熱愛自由。他尊重每個生命與生俱來的尊嚴，這份尊嚴沒有國界，也無法被獨裁者抹滅。」

「也許最重要的是，約翰（馬侃）痛恨濫權，無法忍受偏執狂和神氣活現的暴君。」

除了川普，另外一名未受邀出席葬禮的名人，還包括馬侃2008年副總統人選培林（Sarah Palin）。不過多位川普政府高階幕僚，包括女兒伊凡卡、女婿庫許納（Jared Kushner）、白宮幕僚長凱利（John Kelly）、國家安全顧問波頓（John Bolton）等均到場致意。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1080902