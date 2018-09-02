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中央社

英相梅伊：不會有二次脫歐公投

中央社2018/09/02 11:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）英國首相梅伊（Theresa May）表示，不會有第二次脫歐公投，如果再次公投將是對我們的民主政體的嚴重背叛，也背叛了投下脫歐票的英國公民。

英國將於2019年3月29日脫歐。然而，由在野的工黨及自由民主黨議員組成的跨黨派團體「人民的選票」（People's Vote）希望針對英國與歐洲聯盟（EU）談判後的「脫歐協議」舉行公民投票，以翻轉結果。英國潮牌Superdry共同創辦人鄧克頓（Julian Dunkerton）之前捐款100萬英鎊（約新台幣3977萬元）支持。

梅伊在「週日電訊報」（The Sunday Telegraph）撰文表示，未來幾個月對塑造英國的未來非常重要，她很清楚自己的任務，政府將執行英國公民做的民主決定，在明年3月29日脫離歐洲聯盟。

梅伊表示，她有信心能替英國拿下「好協議」，但同時也做好「無協議脫歐」的準備。

她表示，自從她7月在契克斯（Chequers）的鄉間官邸取得內閣同意，達成軟脫歐計畫後，脫歐談判已有「實質進展」，並表示「我不會因為被迫，就對契克斯提案做出無助於國家利益的妥協」。

梅伊拒絕外界訴求的第二次公投。她寫道：「在2016年夏天，數千萬人出來表達自己的意見。他們相信自己的票算數、他們的聲音會被聽見。若把問題重新問一遍，將是對我們民主的嚴重背叛，也是對這份信賴的背叛。」（編輯：郭中翰）1070902

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