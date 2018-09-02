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中央社

燕子來勢洶洶 日本嚴防秋颱致災

中央社2018/09/02 11:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京2日綜合外電報導）今年第21號颱風燕子4日可能登陸日本，燕子目前強度為中度颱風上限，逼近強烈颱風，加上「9月秋颱」過去常為日本帶來嚴重災情，近日計劃赴日旅遊民眾應多加留意。

日本放送協會（NHK）報導，燕子目前在日本南方海面朝西北方向行進，預計4日將接近西日本及東日本地區，甚至有可能登陸。

燕子目前中心附近最大風速達每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺，強度為中度颱風上限，逼近強烈颱風；暴風半徑達130公里，將出現每秒25公尺以上風勢。

日本氣象廳預測，西日本與東日本位於太平洋側的部分地區，4日以後可能降下相當猛烈的雨勢。

日本氣象資訊公司weather news指出，從昭和年代（1926年到1989年）以來，造成破紀錄災情的颱風共有13個，其中有11個是9月颱，這是因為秋颱獨有的3大特性。

第一，秋颱路徑很容易直撲本州島。颱風通常是沿著太平洋高壓邊緣朝北行進，而太平洋高壓在入秋後就會減弱，造成高壓邊緣這條「颱風通道」就落在本州島附近。

第二，秋颱行進速度較快。颱風沿太平洋高壓邊緣朝北移動，會受到西風帶影響朝東走，而秋天西風帶會南移到本州島附近，造成秋颱容易搭上順風車，侵襲本州島附近的速度變快。

颱風行進速度一旦變快，加上颱風原本的風勢，就會讓風力更為強勁。

9月的本州島附近已有秋雨鋒面滯留，而颱風接近前的濕暖空氣將讓秋雨鋒面更為旺盛，容易發生大雨；而秋雨鋒面加上颱風的雙重影響下，致災可能性也隨之增加。

因此，關東地區從1日開始大氣就相當不穩定，部分地區都降下大雨；今天白天雨勢也可能相當猛烈，氣象廳呼籲民眾多加留意。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1070902

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