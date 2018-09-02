無視反彈聲浪與質疑 梅伊堅守脫歐計畫

梅伊說服內閣同意她提出的契克斯（Chequers）計畫，這項脫歐計畫隨即遭遇自家執政黨保守黨反對，他們認為這使英國與歐盟保持密切聯繫。

梅伊7月公布政府文件，設想英國脫離這個單一市場後，透過海關協議和與歐盟制定的共同規則，留在貨物與農產品自由貿易區。

（中央社倫敦2日綜合外電報導）儘管面臨脫歐派強烈反對和歐洲聯盟（EU）的質疑，英國首相梅伊（Theresa May）今天矢言堅守她提出的英歐未來貿易關係藍圖。

這項計畫引發時任外相強生（Boris Johnson）和前英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）相繼請辭，歐盟領導人也不斷質疑計畫的可行性，還說進一步妥協是必要的。

不過，梅伊本週在「週日電訊報」（The SundayTelegraph）撰文說：「我不會被迫接受對契克斯提案妥協，那對我國沒好處。」

「未來幾個月是塑造我國未來的關鍵時刻，我很清楚自己的任務。」

英國預定2019年3月30日退出歐盟，雙方正進入密集協商階段，希望在10月底前敲定分手協議，讓國會有足夠時間審查通過。

面臨脫歐派強力反彈，梅伊重申她寧願選擇沒有達成協議，也不會對布魯塞爾當局作出更多退讓。

她說：「對某些部門而言，英國和歐盟都將面臨實質挑戰。」

「但我們會挺過去，繼續繁榮興盛，所以我們會準備好，在必要時刻不達成協議。」

梅伊也再次排除在任何情況下，就英國的歐盟成員國地位舉行另一場公投的可能性，與此同時，親歐派人士繼續遊說各方支持所謂的「人民的選票」（People'sVote）運動。

她說：「再次提出這個問題，將是對我們民主的嚴重背叛－以及對這種信任的背叛。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070902