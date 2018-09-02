縣市教育力評比 北市重返冠軍台中新北居次

（中央社記者許秩維台北2日電）根據雜誌公布2018年縣市教育力調查，上次調查下滑至第4名的台北市今年重回第1名，台中市、新北市分居2、3名，面對108年新課綱，僅5成教師已具備跨領域開課能力。

行政減量部分，調查發現，最有感的3縣市分別為台中市、苗栗縣和桃園市，相較於2016年調查僅10.7%教師對行政減量有感，2018年有14.3%教師對行政減量有感；面對108年新課綱，50.8%教師同意已具備跨領域開課整合知識的能力，42.2%教師認為學校軟硬體已經準備好了。

以整體縣市教育力來評比排名，2016年下滑至第4名的台北市，今年再度重回第1名，台中市、新北市、桃園市、彰化縣分居2至5名。

親子天下媒體中心總編輯陳雅慧表示，面對即將到來的108新課綱，僅有一半教師認為自己準備好了，等於還有一半的教育現場尚未裝備完整，有待加緊腳步跟上。

陳雅慧指出，這次縣市教育力調查的成績單，重視由下而上建構支持教學創新和改革的基礎建設，也非常需要資源的投入，各縣市資源的落差，可能是未來基礎教育發展的隱憂；面對新課綱，教育局處可能也需要打破過去科層的結構或專案流程，考驗教育相關單位的整合力。（編輯：張芷瑄）1070902