NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈快去加油　中油調漲油價0.4元台男打工度假錢花光　住澳洲機場數位套餐$1099滿足全家人的需求
中央社

越南漆畫展高雄展出 愛心藝術家70幅作品參展

中央社2018/09/02 11:34
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者程啟峰高雄2日電）「越南當代藝術大展-青之峰」越南漆畫展在高雄展出，20多名致力越南弱勢孩童美術教育的愛心藝術家來台展出70幅作品，呈現越南漆畫之美。

「越南當代藝術大展-青之峰」越南漆畫展在高雄市文化中心至真堂一館及二館展出，展期自8月31日至9月11日。策展單位正觀藝術中心邀請參與越南「山地星藝術計畫」的越南漆畫藝術家阮長靈、河內美術學院及越南知名藝術團體等20多名藝術家來台展出70幅作品。

正觀藝術中心2014年起結合阮長靈等越南藝術家展開「山地星藝術計畫」，深入越南偏遠地區義務教導弱勢孩童學美術，參與計畫藝術家並在越南當地辦美展，正觀藝術2015年起每年則在高雄辦越南美展，呈現不同主題的越南當代藝術之美。

正觀藝術指出，漆畫是越南藝術瑰寶，從傳統工藝躍上國際藝術舞台並成為越南國畫。越南漆畫源起於法國殖民時期，1925年法國於越南河內成立第一所美術大學東洋美術學院，為河內美術學院的前身，由於法國為現代美術發源地，讓越南率亞洲各國之先接受現代藝術洗禮。

正觀藝術說，越南被法國殖民時期，當時學生接觸的畫派以古典寫實為主，其後受法國印象派影響，相繼有立體派、未來派、野獸派等當時歐洲美術流派傳入。

正觀藝術表示，西方繪畫文化傳入越南後，當地傳統民間技藝的材質並未被摒棄，反而被提升為現代美術新形式，而越南漆畫融合東西方文化精華，別具一格，值得玩味。（編輯：陳俊碩）1070902

無視反彈聲浪與質疑 梅伊堅...2人搭動力傘墜蘭陽溪 1男...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan