越南漆畫展高雄展出 愛心藝術家70幅作品參展

（中央社記者程啟峰高雄2日電）「越南當代藝術大展-青之峰」越南漆畫展在高雄展出，20多名致力越南弱勢孩童美術教育的愛心藝術家來台展出70幅作品，呈現越南漆畫之美。
「越南當代藝術大展-青之峰」越南漆畫展在高雄市文化中心至真堂一館及二館展出，展期自8月31日至9月11日。策展單位正觀藝術中心邀請參與越南「山地星藝術計畫」的越南漆畫藝術家阮長靈、河內美術學院及越南知名藝術團體等20多名藝術家來台展出70幅作品。
正觀藝術中心2014年起結合阮長靈等越南藝術家展開「山地星藝術計畫」，深入越南偏遠地區義務教導弱勢孩童學美術，參與計畫藝術家並在越南當地辦美展，正觀藝術2015年起每年則在高雄辦越南美展，呈現不同主題的越南當代藝術之美。
正觀藝術指出，漆畫是越南藝術瑰寶，從傳統工藝躍上國際藝術舞台並成為越南國畫。越南漆畫源起於法國殖民時期，1925年法國於越南河內成立第一所美術大學東洋美術學院，為河內美術學院的前身，由於法國為現代美術發源地，讓越南率亞洲各國之先接受現代藝術洗禮。
正觀藝術說，越南被法國殖民時期，當時學生接觸的畫派以古典寫實為主，其後受法國印象派影響，相繼有立體派、未來派、野獸派等當時歐洲美術流派傳入。
正觀藝術表示，西方繪畫文化傳入越南後，當地傳統民間技藝的材質並未被摒棄，反而被提升為現代美術新形式，而越南漆畫融合東西方文化精華，別具一格，值得玩味。（編輯：陳俊碩）1070902