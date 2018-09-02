越南漆畫展高雄展出 愛心藝術家70幅作品參展

（中央社記者程啟峰高雄2日電）「越南當代藝術大展-青之峰」越南漆畫展在高雄展出，20多名致力越南弱勢孩童美術教育的愛心藝術家來台展出70幅作品，呈現越南漆畫之美。

「越南當代藝術大展-青之峰」越南漆畫展在高雄市文化中心至真堂一館及二館展出，展期自8月31日至9月11日。策展單位正觀藝術中心邀請參與越南「山地星藝術計畫」的越南漆畫藝術家阮長靈、河內美術學院及越南知名藝術團體等20多名藝術家來台展出70幅作品。

正觀藝術中心2014年起結合阮長靈等越南藝術家展開「山地星藝術計畫」，深入越南偏遠地區義務教導弱勢孩童學美術，參與計畫藝術家並在越南當地辦美展，正觀藝術2015年起每年則在高雄辦越南美展，呈現不同主題的越南當代藝術之美。