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元太電子標籤成長快+跨足智慧交通、醫療 法人上調獲

鉅亨網2018/09/02 11:58
鉅亨網 / NOWnews
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元太 (8069-TW) 認為電子紙是物聯網最佳的人機介面，積極布局新零售領域，看好電子貨架標籤 (Electronic Shelf Label，ESL)，法人看好下半年旺季可期，且對權利金的看法轉佳，調高今年獲利預估，預估毛利率 40.73%，每股純益 2.42 元，維持買進評等，目標價 51.4 元。

下半年為傳統旺季，法人預估，第 3 季營收季增 35.27%，電子標籤仍是出貨成長動能最穩定的產品線，除了歐洲市場客戶數量持續增加，中國市場發展可期，預估今年電子標籤營收可望增至 41 億元， 年增 34.18%。

元太除了電子書及電子貨架標籤外，也在積極布局新零售領域，下半年包括電子數位看板、及專案試點的智慧交通、智慧醫療等新領域也都是法人看好的成長線，法人預估可帶動今年在新產品上的營收，年增 54.82%。

法人指出，在顯示器營收部分，上半年電子書因品牌廠調整庫存營運表現偏低，預估今年營收將較去年減少，下半年為傳統旺季， 以目前的接單狀況來觀察，法人預估，下半年顯示器營收表現將較上半年優， 第 3 季將是今年營收高峰，預估第 3 季營收上看
48.86 億元，季增 35.27%。

元太預估今年權利金約與去年 26.07 億元相當，較原先的看法轉佳，法人認為，有助業外表現，調高對元太今年的獲利預估，預估毛利率 40.73%，營益率 2.36%，稅後純益率 18.03%，營收年增 0.71%，每股純益 2.42 元。

元太布局新零售領域，因應業務需求，今年資本支出將比去年 (4.4 億元) 高，主要分兩塊投入資金，一塊在模組端，一塊則在前端電子紙材料的擴產，今年將增加三色電子紙產能。

元太日 K 線圖

 

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關鍵字元太電子書電子貨架標籤電子紙新零售headline
〈名師解盤〉資金正轉向電子...

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