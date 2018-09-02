輔大全球校友年會 百名校友齊聚倫敦

全球校友總會第7屆年會今年在倫敦召開，晚間舉行歡迎晚宴，正在歐洲訪問的僑務委員會委員長吳新興、中華民國駐英代表林永樂、校友法藍瓷總裁陳立恆等100多人與會。到場的校友來自世界各地，包括日本、新加坡、美國、法國、德國及南半球澳洲等15個地區。

輔仁大學全球校友總會成立於2006年，第一任總會長是台新金融控股公司董事長吳東亮。自2008年起，全球校友總會每逢雙數年在海外召開年會，至今到過紐約、德國科隆、上海、加州、香港、吉隆坡等地。

江漢聲致詞表示，輔大在全球有超過20萬名校友，校友就是輔大最大的資源，全球校友年會是第二次在歐洲舉辦，今年由相當年輕的英國校友總會成員負責舉辦，安排別出心裁，看到校友的傳承、新血的加入，令他相當感動。

出席的輔大校友有70多歲，也有最近才畢業，年齡層很廣。江漢聲說，「老幹新枝」都來到現場。他表示，年輕校友願意接下舉辦年會的棒子，在短時間內辦了這麼盛大的活動，相當不容易，令人感受到新氣象。

吳新興表示，他和輔大有特殊淵源，第一份教職就是在輔大擔任兼任講師，教國際關係。海外輔大校友不只是輔大校友，也是重要僑胞，很高興出席輔大校友年會。

吳新興出訪歐洲預計還將造訪法國、西班牙等國，之後轉往美國，與僑胞面對面接觸，交換意見。

僑居德國的輔大全球校友總會總會長楊嫚妮表示，歐洲幅員廣大，現今已有6個地區成立校友會，她希望在任內能成立義大利、北歐校友會，凝聚更多在歐洲的輔大校友。（編輯：郭中翰）1070902