酒駕肇事　小轎車「橫掃」花壇鄉台一線中央分隔島

消防局獲報，派員花了功夫才把受困在變形車體內的駕駛救出送醫救治。警方說，肇事者的酒測值高達1.06毫克，有血胸、脊椎受損，恐有殘廢之虞，詳細肇事原因還要進一步釐清。

又是一起酒駕車禍。彰化縣花壇鄉台一線省道中山路南下路段，2日凌晨5時許，一輛黑色轎車行經該路段時，突然失控衝撞中央分隔島，連續撞斷路樹後翻覆，整輛車幾乎撞成廢鐵。



▲花壇鄉省道台一線中山路發生1輛轎車失控衝撞中央分隔島，有多棵路樹被撞斷後翻覆，路面滿是油漬、車體零件，肇事現場一片狼藉。（圖／消防局提供，2018.09.02)

警方調查，陳姓男子於今日清晨5時駕駛黑色轎車行經台一線（花壇鄉段）省道中山路南下路段，突然失控衝撞中央分隔島，連續撞斷數棵路樹後翻覆，整輛車幾乎撞成一團廢鐵，肇事現場一片狼藉。由於這起事故撞擊時發出的「轟隆」巨大聲響，當地居民都外出觀看，還有民眾上前協助。



▲花壇鄉省道台一線中山路發生1輛轎車失控衝撞中央分隔島，有多棵路樹被撞斷後翻覆，路面滿是油漬、車體零件，肇事現場一片狼藉。（圖／消防局提供，2018.09.02)

消防局獲報後，派員趕往現場，發現1輛休旅車翻覆在花壇鄉省道台一線的中央分隔島上，分隔島有多棵路樹被撞斷，路面滿是油漬、車體零件。消防員發現27歲陳姓男子受困駕駛座，尚有意識，趕緊動用破壞器材將他拉出車外，火速送醫急救，陳男雖有意識，但下半身卻無知覺，醫院發現其血胸、脊椎受損，恐有殘廢之虞。



▲花壇鄉省道台一線中山路發生1輛轎車失控衝撞中央分隔島，有多棵路樹被撞斷後翻覆，路面滿是油漬、車體零件，肇事現場一片狼藉。（圖／消防局提供，2018.09.02)

彰化警分局交通分隊長王錦城表示，車禍發生在凌晨5時許，經抽血換算，駕駛陳姓男子酒測值高達1.06毫克，可說是在爛醉的情況下開車，警方初步研判27歲的陳姓駕駛應該是要南下返回大村鄉住處，卻在行經花壇鄉省道台一線南下車道時，衝撞中央分隔島釀禍，警方認為，應該是酒駕影響判斷與操控力，陳男才會自撞分隔島。



▲花壇鄉省道台一線中山路發生1輛轎車失控衝撞中央分隔島，有多棵路樹被撞斷後翻覆，路面滿是油漬、車體零件，肇事現場一片狼藉。（圖／消防局提供，2018.09.02)

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