昆山殺人案後 浦志強：盼遏制不法城管與強拆

劉海龍渾身刺青被疑有黑道背景，于海明則被稱為「老實哥」，更增添此案的話題性。

案發當晚劉海龍酒醉駕車右轉強行進入非機動車道時，與自行車騎士于海明差點碰撞並出現爭執。劉海龍隨後持刀追砍欲報復，卻反被于海明刺死，引發是否自我防衛過當的爭議。

（中央社記者張淑伶上海2日電）中國昆山警方昨天將一起備受關注的反抗殺人案認定為正當防衛，許多網民直呼大快人心。知名前律師浦志強表示，期待這個案子也能稍微遏制官方濫用公權力。

最後警方撤銷案件、殺人者不用負刑事責任的結果，以及警方通報中「合法沒有必要向不法讓步」的說法，被認為是順應民心的判決。但這是個案或是趨勢、中國司法是否因此代表「進步」了，網民則有各種不同的聲音。

已被吊銷執照的知名前維權律師浦志強在社群平台上發表看法。他認為，這是一個有魄力的決定，但于海明能夠僥倖脫身有許多原因，包括被殺死的劉海龍有前科，有紋身，「沒後台」，此外，整個案件有影片，有民意支持。

他說，期待本案結論，「能稍稍遏制瘋狂的強拆，激勵被城管追打的商販：該出手時就出手吧，不必慣著他們」。

不過，有許多人認為，這次事件雙方都算是平民，如果是民與官抗爭，結果不一定相同。

這個案子的處理結果受到許多網民肯定，原因之一是「正當防衛」在中國社會事件的實務認定上不容易。

2016年引起大陸民眾群情激憤的于歡案，就是當事人對於母親遭到暴力及嚴重侮辱討債，憤怒持刀將一名討債者刺死，另有兩人重傷。一審時，于歡以「故意傷害罪」被判無期徒刑，引發全中國嘩然。到了2017年二審改認定「防衛過當」，改判有期徒刑5年。

而更早於2009年發生的鄧玉嬌案，當事人在賓館擔任服務員，面對3名當地鎮政府工作人員的騷擾挑釁，她以水果刀刺向兩人，其中一人搶救無效死亡。鄧玉嬌後來被認定「故意傷害罪」，屬於防衛過當，但因情感性精神障礙，免於刑事處罰。

財新網報導，司法實踐對認定正當防衛持保守態度，曾有學者分析上百個案例，發現在審判中被認定為正當防衛的少之又少，中國刑法相關規定長期處於「休眠」狀態。（編輯：馮昭）1070902