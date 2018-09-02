安倍：日中關係已回正常軌道

有關北韓議題，安倍說，日本將接續美國，踏出打破與北韓互不信任的一步，而這最後必須由他跟北韓領導人金正恩面對面坐下來談，而且不能只是單純的會談，還必須是有助解決北韓綁架日本人問題的會談才行。

談到日美貿易摩擦，安倍說，雙邊協議與跨太平洋夥伴協定（TPP）只不過是在方式上有所不同，目的都是為了讓日美兩國從擴大貿易與投資獲得利益，希望能跟美國總統川普有這樣的共識。

他強調，為了彼此間友情而損及國家利益，這樣的情況是不可能發生的。

另外，有關美國「華盛頓郵報」日前報導，川普曾在6月舉行的日美領袖會談說，他沒有忘記珍珠港事件，安倍表示，這完全是錯誤報導。

安倍說，他有很多機會跟川普討論各種問題，但完全沒有跟川普談到如華郵報導的內容。

談到修憲，安倍說，人民擁有修憲的決定權，如果因為國會議員怠惰讓國民無法行使投票權利，免不了會被外界指責「放棄了對人民的責任」。

因此，他認為，自民黨應挺身而出，再度表達了為在秋天舉行的臨時國會上提出自民黨版修憲案，將加速黨內研議的看法。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1070902