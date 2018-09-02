姚文智握手拜票　居民怒嗆「民進黨都在亂搞」

民進黨台北市長參選人姚文智今(2)日在木柵市場掃街拜票，沿途行經一間茶葉行時，遭到店內老闆大聲譴責「民進黨都在亂搞，軍公教哪裡得罪你們！」姚文智隨即迎上，想握手攀談，但老闆不領情，場面一度尷尬。直到姚文智離開後，老闆仍繼續大罵民進黨執政是在亂搞。

姚文智受訪時表示，他也是政大畢業，木柵市場算他成長生活的一部分，這次到藍營票倉拜票，團隊本來就該跑遍台北市所有市場，因為市場是最草根、最接地氣、最貼近民眾生活的地方，各層面都要努力去爭取選票。

對於自己的民調仍落後在柯文哲、丁守中之後，姚文智強調自己後勢看漲，「我們看到此長彼消」，團隊是不斷整合中，過去是較多民眾還沒做出選擇，他相信自己後勢看漲。