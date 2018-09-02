姚文智握手拜票　居民怒嗆「民進黨都在亂搞」

民進黨台北市長參選人姚文智今(2)日在木柵市場掃街拜票，沿途行經一間茶葉行時，遭到店內老闆大聲譴責「民進黨都在亂搞，軍公教哪裡得罪你們！」姚文智隨即迎上，想握手攀談，但老闆不領情，場面一度尷尬。直到姚文智離開後，老闆仍繼續大罵民進黨執政是在亂搞。
姚文智受訪時表示，他也是政大畢業，木柵市場算他成長生活的一部分，這次到藍營票倉拜票，團隊本來就該跑遍台北市所有市場，因為市場是最草根、最接地氣、最貼近民眾生活的地方，各層面都要努力去爭取選票。
對於自己的民調仍落後在柯文哲、丁守中之後，姚文智強調自己後勢看漲，「我們看到此長彼消」，團隊是不斷整合中，過去是較多民眾還沒做出選擇，他相信自己後勢看漲。
記者詢問，姚日前去泰國，曾說柯文哲已經「網紅化」，姚文智回答「柯P網紅，誰不知道？你不知道嗎？大家都知道嘛」，大家關切的不是市長紅不紅，而是城市是否持續進步，生活是否更幸福，民生是否更樂利，經濟是否更繁榮，能否跟其他城市競爭，並駕齊驅？在海外的台商或台僑，很關心台北市能否在世界競爭中脫穎而出，這才是大家關心的。
姚文智補充，他去泰國的時間很短暫，期間參訪2018台灣國際形象活動，參加泰國台商和台僑的六都市長後援會。記者追問，所以您造勢到泰國去？姚文智說，世界各地都有好朋友，這次選舉，他們都關心，尤其首都選舉讓出外打拚的台灣同胞都關心，讓台北國際化、真正面對世界。
記者再問，外傳華僑被中國大陸打壓，如果回台參加國慶典禮，之後就不能再辦大陸簽證？姚文智回答，中國大陸打壓無所不用其極，大家已經看到中國大陸挾著龐大的政經實力，甚至在網路上不斷霸凌，這是大家要共同面對的，台灣應該維持一個自由、民主、人權最基本的生活方式，大家透過選舉，把意志表達出來。