麥當勞戴資穎大麥克活動成功　運動行銷最佳範本

▲為慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌,麥當勞昨( 31 )日推出大麥克買一送一活動,引發民眾排隊搶購,業者隨後更加碼「主餐單點買一送一」優惠。(圖/翻攝自臉書社團爆廢公社)



▲郭婞淳為富邦、達欣之戰開球。(圖Nownews資料照)

「運動就是最好的行銷!」這句話常常從體育署長口中說出,但卻很少能夠實踐,不過比起外型亮麗,身材高挑的名模與明星,投資「運動選手」並培養成「運動明星」,是近年來廣告業興起的旋風。



▲陽岱鋼代言空調。(圖/吳政紘攝)

比起一次代言百萬以上,還沒有後續效應,投資運動選手,已經成為不少企業正面形象的考量,如富邦金控以及相關子企業,就以長期贊助舉重天后郭婞淳、高球好手潘政琮等,加上擁有富邦悍將、富邦勇士兩支國內人氣高的球隊,投資運動,好像很划得來。



▲王尉永(圖/富邦悍將提供)



▲陽岱鋼代言台灣美食。(圖/取自讀賣巨人粉絲團)



▲戴資穎代言悠遊卡完售。(圖/取自網路)

當然,在不同產業也會需要運動明星加持,如:富士空調就邀請「台灣英雄」陽岱鋼代言,加上「黑松沙士」(不放手 直到夢想到手)等口號,都讓人印象深刻。

戴資穎這幾年接受到不少廣吿代言邀請,她也慎選了「中華電信MOD」、「SHARP」等大廠商,加上長期贊助她的「Red Bull」,小戴自然成為速食龍頭麥當勞鎖定的對象。



▲中華電信繼2017年底邀請吳念真與戴資穎代言MOD之後,今年再度看好兩人實在可靠的個人形象,再邀兩位代言4G業務。(圖/記者許家禎攝 , 2018.5.2)

要知道,過去麥當勞跟運動的緊密結合,是全球化政策的行銷一環,從世界盃、奧運會、再到亞運會等各大小國際賽事,麥當勞都不缺席,也配合有相關活動。



▲王建民早餐卡。(圖Nownews資料照)

就連王建民連續2年19勝時,麥當勞當時還推出「早餐卡」,獲得大聯盟洋基隊授權,讓當時「吃早餐也是一種風潮」。



總統頒獎給王建民 「2011MLB全明星台灣大賽」1日在新莊棒球場展開,總統馬英九(右)頒發「台灣之光」獎牌給旅美職棒投手王建民(左)。中央社記者徐肇昌攝 100年11月1日

如今戴資穎頂著世界球后光環,也讓不少運動迷有「要去支持小戴」,順便「撿便宜」的感覺,不但刺激消費,也讓廠商開心找到打折的最佳理由跟後續行銷的機會。

而在北美職業運動或是日本職棒等都常看到這樣的行銷活動,像道奇隊若在指定日期贏球隔天,球迷就可以到速食業者買披薩半價,或是贏球後有打折機會,想到過去統一獅隊封王,7-11就可以獲得半價優惠,不少球迷仍十分懷念。

此外,最後若業者打折大賺後,可別忘了消費者還是要支持運動員,「捐款到偏鄉幫助小運動員」等或是成立基金會,相信可以長期對企業形象增加許多。

