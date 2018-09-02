麥當勞戴資穎大麥克活動成功　運動行銷最佳範本

▲為慶祝球后戴資穎在亞運奪得羽球金牌，麥當勞推出大麥克買一送一活動。（圖／取自麥當勞FB)

你今天「麥當勞」了嗎？可能是最近最熱的話題，隨著印尼雅加達亞運告一段落，本屆中華隊進帳17金，已經是史上第二佳績，「球后」戴資穎在羽球為我國拿下首金，也轟動世界，讓她所代言的速食業者麥當勞的行銷活動「大麥克買一送一」，成了最佳的運動行銷範本。



▲為慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌，麥當勞昨（ 31 ）日推出大麥克買一送一活動，引發民眾排隊搶購，業者隨後更加碼「主餐單點買一送一」優惠。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）



▲郭婞淳為富邦、達欣之戰開球。（圖Nownews資料照）

「運動就是最好的行銷！」這句話常常從體育署長口中說出，但卻很少能夠實踐，不過比起外型亮麗，身材高挑的名模與明星，投資「運動選手」並培養成「運動明星」，是近年來廣告業興起的旋風。



▲陽岱鋼代言空調。（圖／吳政紘攝）

比起一次代言百萬以上，還沒有後續效應，投資運動選手，已經成為不少企業正面形象的考量，如富邦金控以及相關子企業，就以長期贊助舉重天后郭婞淳、高球好手潘政琮等，加上擁有富邦悍將、富邦勇士兩支國內人氣高的球隊，投資運動，好像很划得來。



▲王尉永（圖／富邦悍將提供）



▲陽岱鋼代言台灣美食。（圖／取自讀賣巨人粉絲團）



▲戴資穎代言悠遊卡完售。（圖／取自網路）

當然，在不同產業也會需要運動明星加持，如：富士空調就邀請「台灣英雄」陽岱鋼代言，加上「黑松沙士」（不放手 直到夢想到手）等口號，都讓人印象深刻。

戴資穎這幾年接受到不少廣吿代言邀請，她也慎選了「中華電信MOD」、「SHARP」等大廠商，加上長期贊助她的「Red Bull」，小戴自然成為速食龍頭麥當勞鎖定的對象。



▲中華電信繼2017年底邀請吳念真與戴資穎代言MOD之後，今年再度看好兩人實在可靠的個人形象，再邀兩位代言4G業務。（圖／記者許家禎攝 , 2018.5.2）

要知道，過去麥當勞跟運動的緊密結合，是全球化政策的行銷一環，從世界盃、奧運會、再到亞運會等各大小國際賽事，麥當勞都不缺席，也配合有相關活動。



▲王建民早餐卡。（圖Nownews資料照）

就連王建民連續2年19勝時，麥當勞當時還推出「早餐卡」，獲得大聯盟洋基隊授權，讓當時「吃早餐也是一種風潮」。



總統頒獎給王建民 「2011MLB全明星台灣大賽」1日在新莊棒球場展開，總統馬英九（右）頒發「台灣之光」獎牌給旅美職棒投手王建民（左）。中央社記者徐肇昌攝 100年11月1日

如今戴資穎頂著世界球后光環，也讓不少運動迷有「要去支持小戴」，順便「撿便宜」的感覺，不但刺激消費，也讓廠商開心找到打折的最佳理由跟後續行銷的機會。

而在北美職業運動或是日本職棒等都常看到這樣的行銷活動，像道奇隊若在指定日期贏球隔天，球迷就可以到速食業者買披薩半價，或是贏球後有打折機會，想到過去統一獅隊封王，7-11就可以獲得半價優惠，不少球迷仍十分懷念。

此外，最後若業者打折大賺後，可別忘了消費者還是要支持運動員，「捐款到偏鄉幫助小運動員」等或是成立基金會，相信可以長期對企業形象增加許多。