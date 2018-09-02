Gogoro「泡沫化」恐成必然？網友點出關鍵原因

原 PO 在《 mobile01 》論壇上指出，Gogoro 泡沫化恐怕是必然！他並點出原因，「 Gogoro 想賺的是月租費，2 顆電池 50000 元，當然這是售價，成本算 25000 元就好，月租費500 元，一年 6000 元， 2 年 12000 元， 4 年也才 24000 元， 4 年才剛好回本罷了！」他不禁直說「電池恐怕用不了 4 年，光是電池就只有賠本的份，其他的還沒算呢！」

現代人越來越注重環保，知名電動機車 Gogoro 外型亮麗新穎，且能做到與油車一樣的高速行駛，因此逐漸廣受年輕人愛戴。不過，日前有網友在網路論壇上表示，Gogoro 泡沫化恐怕是必然，他並分析關鍵原因就在於「電池」的耗損成本。

對此，有網友提出不同看法，他表示，若參考雷諾汽車在法國的電動小客車推廣的作法，他們目前推出的也跟 GGR 一樣，都是電池租賃的方式，雖然中間經過一系列的改良，也有推出買斷的方案，但買斷的方案只占所有使用他們家電動車的使用者不到 10％ ，且他們的電池生態圈是這樣，「新電池給電動車使用，當這顆電池的蓄電能力剩下原本的 80％ 時就收回，收回的電池再依照狀況，做成能源站使用的蓄電池，或是其他用途，一直用到電池壽命為止再回收。」

另還有專業人士指出，「實際上 Gogoro 在電池調度、能源管理上確實下了很大工夫，實際數據顯示，平均充電站一車份的電池（兩顆）就足以供 10.9 名車主使用，這證明了換電系統並不是為一個人準備很多電池，而是很多人共用一顆電池。所以一組電池是靠 11 個車主繳月租費在養的。」

此外，也有人認為，「購買以及使用成本比油車高，普及率勢必不會很高，除非有本錢慢慢玩到成本壓低，再降低購買及使用成本，否則泡沫化是必然的，畢竟價格是大多數人考量的第一條件。其實還有第二條路，就是品質提高走高價路線，或許會更好。」「泡沫化不會那麼快啦...會有其他新車（電池）繼續投入，隨著時間拉長，電池成本也會下降，一旦壟斷還可以漲價，所以不需要擔心泡沫化...現階段還是擔心續航（換電站普及率）問題比較實在」。